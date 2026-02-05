‘Alcaldes y mandos policiacos vinculados al crimen no pueden ser protegidos’: Así se refirió CSP por Operativo Enjambre

La Presidenta de México en su conferencia de prensa del 25 de noviembre del 2024.

Desde noviembre del 2024, y Luego del Operativo Enjambre en el Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que no pueden ser protegidos funcionarios que estén vinculados al crimen organizado. Lo anterior como parte de su política contra la corrupción y la impunidad.

En la conferencia matutina del 25 de noviembre del 2024, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que ese operativo, en donde fueron capturados una alcaldesa, cinco mandos de seguridad y un director del DIF, fue producto de labores de inteligencia.

“Todos los casos de esta operación tenían orden de aprehensión de un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y tuvieron el apoyo de la Secretaría (de Seguridad) y de las fuerzas federales”, sostuvo.

“Lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel, involucrado con la delincuencia, esté protegido”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo el 25 de noviembre del 2024.

ASÍ LO DIJO:

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: La estrategia de seguridad que planteamos, si recuerdan, tiene cuatro ejes, que es, Atención a las causas, que evidentemente son todos los Programas de Bienestar, además, de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y un programa, una estrategia que estamos llevando a cabo en los lugares de mayor incidencia delictiva que había iniciado con el presidente López Obrador, pero ahora lo estamos haciendo en más lugares y con una metodología que estamos trabajando, que se deriva de aquella que hicimos en la Ciudad de “Barrio Adentro”.

Entonces, Atención a las Causas, que ningún joven hombre o mujer se acerquen a un grupo delictivo, ese es el objetivo; que tenga escuela, que tenga identidades sociales distintas a la violencia, que tenga apoyo integral; y también la atención a las familias de las y los jóvenes vulnerables, frente a ser atraídos por la delincuencia. Atención a las Causas.

Segundo. Fortalecimiento de la Guardia Nacional, que tiene que ver con la reforma constitucional, pero además, diversas estrategias que estamos haciendo para el fortalecimiento de la Guardia.

El tercero. Inteligencia e investigación, que tiene que ver con el fortalecimiento de la inteligencia e investigación desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el vínculo con la Sedena, con Marina, en este Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que va a tener su propia ley que, una vez que pase la reforma constitucional, vamos a presentar ante el Congreso.

El objetivo no solamente es que haya inteligencia e investigación, sino que se judicialice para que en el marco legal existente pueda haber las detenciones con suficientes pruebas a presentarse a un juez para dictar una orden de aprehensión o de cateo, o lo que se requiera.

Y la cuarta es la Coordinación entre las instituciones federales: la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, el Gabinete de Seguridad en su conjunto; la coordinación con la Fiscalía General de la República, la coordinación con las Fiscalías estatales, las Secretarías de Seguridad Pública estatal.

Y también con las actividades de Atención a las Causas, la “prevención del delito”, que así se le llamó durante mucho tiempo y que tiene que ver con mucho más.

Y en esencia lo que nosotros estamos planteando es lo mismo que, para el caso de la violencia contra la mujer o las mujeres: es la prevención, la Atención a las Causas, y la cero impunidad. Es decir, que dentro del marco de la ley, de los derechos humanos, no permitamos que queden impunes los delitos, particularmente delitos como homicidios.

Entonces, cuando en la inteligencia e investigación hay datos, información, que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia; cuando la inteligencia y la investigación muestran ello, ¿pues qué se hace? Lo que no se hacía en las épocas de Calderón y la guerra contra el narco: se judicializa.

Porque en la guerra contra el narco, ¿qué hacían?, todo quedaba fuera de ley, había incluso homicidios extrajudiciales por parte de la autoridad. No, aquí no; aquí hay investigación e inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión.

Todos los casos de esa operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de México. Y tuvieron el apoyo de la Secretaría y de las fuerzas federales.

Pero lo que no puede ocurrir es que, si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia, esté protegido.

Entonces, por eso son las dos: Es la Atención a las Causas de manera permanente, sin eso no hay paz, no hay construcción de paz. Y la segunda es la cero impunidad; y para que haya cero impunidad frente a los delitos en un marco de derechos humanos, repito, y de cumplimiento de la ley pues también tiene que haber un Poder Judicial que no esté liberando delincuentes, por corrupción.

Entonces, es la construcción de instituciones, de justicia, de paz, porque nosotros lo que queremos es la construcción de la paz, un país en paz, libre, democrático, soberano, independiente, por eso, hemos luchado durante muchos años.

Entonces, esta operación tuvo que ver con eso. Es una investigación que venía de antes, se pidió apoyo a la Secretaría y, a partir de ahí se trabajó, y pues es el resultado de estas detenciones. Y lamentablemente hubo una persona que falleció, que hubo un suicidio en ese proceso.

Pero hay que seguir trabajando en este esquema.

