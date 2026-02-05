Nuevo Poder Judicial no implica incertidumbres ni retrocesos: ministro Hugo Aguilar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró en Querétaro que el nuevo Poder judicial no implica incertidumbres ni retrocesos, sino un poder con mayor legitimidad que garantiza una justicia cercana y abierta, basada en el diálogo, la honestidad, transparencia, independencia y autonomía judicial.

Durante la ceremonia conmemorativa del aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, Aguilar Ortiz se convirtió en el primer ministro presidente en utilizar una lengua indígena, el nusuavi (mixteco), en un evento oficial de esta magnitud.

“La modificación otorgó legitimidad social a las y los integrantes del Poder Judicial. Puso fin a la época en que la justicia era para unos cuantos y dio paso ahora a una etapa en la que estamos construyendo una justicia con el pueblo”, enfatizó.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del gabinete federal, senadores, diputados y gobernadores, Aguilar Ortiz señaló que “este solo hecho marca una nueva etapa en la historia del país. Una donde la Constitución está verdaderamente viva porque todos y todas podemos reconocernos en ella”.

El ministro presidente destacó tres reformas constitucionales recientes. La primera, sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, que en 2024 “los reconoció como sujetos de derecho público, como nunca antes se había hecho”. Reveló que la presidenta Sheinbaum anunciará “una ley general que va a garantizar su implementación”, lo cual calificó como “un hecho sin precedentes en nuestra historia nacional”.

También mencionó la reforma sobre igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y trazó un paralelo histórico con las constituciones anteriores, citando al diputado Alfonso Cravioto del constituyente de 1917: “Así como Francia después de su revolución ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así la revolución mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una Constitución los sagrados derechos de los obreros”.

Aguilar Ortiz concluyó afirmando que México vive “una etapa de un poder judicial de reconciliación y esperanza”, evocando a Benito Juárez al señalar que “la Constitución es nuestra espada y nuestra guía” para hacer frente “a los retos internos y a las amenazas externas”.

