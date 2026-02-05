UnADM sigue adelante y entrega 53 distinciones al Mérito Estudiantil, Docente y Profesional: Mario Delgado.

En el marco del 14 aniversario de la creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se entregaron 53 distinciones en las categorías de Mérito Estudiantil, Mérito Docente y Mérito Profesional, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Detalló que se otorgaron reconocimientos a 26 figuras educativas, 25 estudiantes y dos distinciones al Mérito Profesional: una al egresado del programa educativo de Derecho, David Mendoza Armas, originario de Michoacán, y otra de manera póstuma a Julieta Fierro Gossman, por su destacada trayectoria científica y su compromiso con la divulgación del conocimiento.

En una ceremonia solemne y multiplataforma, realizada en el Auditorio Centro SEP, en la Ciudad de México, y encabezada por la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, el titular de la SEP reconoció a estudiantes, docentes y egresadas y egresados que han superado barreras geográficas, económicas, laborales y personales para acceder a la Educación Superior.

Subrayó que la educación abierta y a distancia es un pilar para garantizar el derecho a la educación con inclusión, equidad y justicia social, al permitir que miles de personas continúen sus estudios sin importar su lugar de residencia o condición, lo que fortalece el proyecto educativo nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la SEP resaltó que la UnADM promueve un modelo educativo innovador, basado en el acompañamiento horizontal, la flexibilidad y el aprendizaje autónomo, que responde a los retos de un aula sin muros ni horarios y fomenta nuevas formas de construir saberes y sentido comunitario.

Por su parte, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, informó que, de acuerdo con el Sistema de Estadística 911, para el ciclo escolar 2025–2026, la Universidad cuenta con una matrícula de 129 mil 958 estudiantes y más de 24 mil personas egresadas, tanto en territorio nacional como en el extranjero, lo que consolida su papel como una institución estratégica del Sistema de Educación Superior.

Kravzov Appel celebró que la comunidad universitaria eligiera, mediante un ejercicio participativo que reunió 245 mil 811 votos, a la Serpiente Emplumada como símbolo de identidad institucional, reflejo de una universidad que se construye colectivamente y que mantiene la convicción de llevar educación y conocimiento de calidad a todos los rincones del país.

En su intervención, el director de Desarrollo Académico de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la SEP, César Romero Mojica, recalcó el reto que supone aprender cuando el aula no tiene muros ni horarios, por lo que la comunidad UnADM se erige como un espacio que construye nuevos sentidos del aprendizaje, más allá del concepto tradicional de estudiar.

Finalmente, el egresado del programa educativo de Derecho y distinguido con el Mérito Profesional, David Mendoza Armas, destacó los valores del modelo educativo de la UnADM, como la vocación, la disciplina, la constancia y la flexibilidad, que le permitieron formarse con una visión amplia de justicia.

JVR