Diputados de México y EU acuerdan cooperación estratégica tras diálogo en San Lázaro

En el marco del Diálogo Legislativo México–Estados Unidos, legisladoras y legisladores de ambos países sostuvieron un encuentro institucional en la Cámara de Diputados orientado a fortalecer la cooperación bilateral en economía, seguridad y migración, en un momento clave para la relación entre ambas naciones.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, subrayó el carácter político y estratégico del encuentro, al señalar que se trata de un diálogo parlamentario plural entre dos países profundamente interdependientes.

“Evidentemente hay que reconocer que hay ocho congresistas de Estados Unidos en esta Cámara de Diputados, y abordaremos de manera respetuosa, en este diálogo, de forma plural, las y los legisladores mexicanos con las y los legisladores de Estados Unidos”, afirmó.

Durante los trabajos se destacó la profunda integración comercial entre México y Estados Unidos, que ha convertido a América del Norte en una de las regiones económicas más dinámicas del mundo. Las delegaciones coincidieron en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue siendo un pilar de estabilidad para la inversión, el empleo y las cadenas de suministro regionales.

En este contexto, López Rabadán enfatizó el peso político y económico de la relación bilateral:

“Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial y también México es uno de los socios más importantes para Estados Unidos. Estamos en medio de un tratado comercial fundamental y, además, es el país donde viven más mexicanos después de México”, expresó.

Las y los legisladores coincidieron en que procesos como el nearshoring, la integración manufacturera y la cooperación en sectores estratégicos —infraestructura, energía y minerales críticos— representan oportunidades compartidas para fortalecer la competitividad regional y la resiliencia económica frente a los retos globales.

En materia de seguridad, se reconocieron los avances en los mecanismos de cooperación bilateral para enfrentar amenazas comunes como el tráfico ilícito de armas, las drogas sintéticas, los flujos financieros ilegales y el crimen organizado transnacional.

No obstante, se insistió en que dicha cooperación debe mantenerse bajo principios de confianza mutua, colaboración institucional y respeto irrestricto a la soberanía nacional.

Respecto a la migración, el intercambio puso sobre la mesa la necesidad de una visión integral que combine seguridad fronteriza, protección de derechos humanos y atención a las causas estructurales de la migración. Se destacó la importancia de fortalecer las vías regulares, la cooperación regional y la asistencia humanitaria, especialmente para niñas, niños y poblaciones vulnerables.

Desde una lectura política, el encuentro también funcionó como un mensaje de institucionalidad y corresponsabilidad legislativa, en un contexto en el que la relación bilateral enfrenta presiones electorales, migratorias y de seguridad en ambos países.

“Este es un diálogo legislativo, no interparlamentario, pero es un diálogo serio entre representantes populares de ambos países”, puntualizó López Rabadán, al rechazar cualquier intento de minimizar la relevancia del encuentro.

Ambas representaciones legislativas coincidieron en que el diálogo parlamentario es una herramienta esencial para consolidar una relación bilateral basada en la corresponsabilidad, la institucionalidad democrática y la búsqueda de soluciones conjuntas, y refrendaron su disposición a mantener canales de comunicación permanentes.

Los integrantes de la delegación del Congreso de los Estados Unidos participantes fueron:

Rep. Michael McCaul (Republicano – Texas)

Rep. Henry Cuellar (Demócrata – Texas)

Rep. Michael Cloud (Republicano – Texas)

Rep. Beth Van Duyne (Republicano – Texas)

Rep. Salud Carbajal (Demócrata – California)

Rep. Lou Correa (Demócrata – California)

Rep. Carlos A. Giménez (Republicano – Florida)

Rep. Dan Meuser (Republicano – Pennsylvania)

Los Integrantes de la delegación del Congreso mexicano:

MORENA: Pedro Haces Barba, Sergio Gutiérrez Luna, Leonel Godoy Rangel, Jessica Saiden Quiroz.

PAN: Kenia López Rabadán, Federico Döring Casar, María Angélica Granados Trespalacios.

PVEM: Raúl Bolaños-Cacho Cué, Ricardo Madrid Pérez.

PT: Pedro Vázquez González, Magdalena del Socorro Núñez Monreal.

PRI: Emilio Suárez Licona.

MC: Pablo Vázquez Ahued, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez.

