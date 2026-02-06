En Querétaro, Seguridad federal arresta a 30 integrantes de una célula criminal, entre ellos ‘El Flaco’

Derivado de meses de trabajos investigación para detener a generadores de violencia en el estado de Querétaro, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General del Estado (FGE), ambas de Querétaro, ejecutaron 12 cateos donde detuvieron a 30 integrantes de una célula criminal dedicada a la venta de drogas, extorsión y reclutamiento.

Entre los detenidos se encuentra Diego “N”, alias “El Flaco”, operador de la organización “Los Salazar”, afín al Cártel de Sinaloa.

En seguimiento de líneas de investigación respecto a una célula criminal con operación en la capital de Querétaro, los agentes implementaron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes mediante los cuales un juez de control liberó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios.

Fue así que en un operativo interinstitucional se ejecutaron 12 órdenes de cateo en distintos domicilios de la capital, donde se detuvo a 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos al líder de la célula delictiva, se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales, para detener a generadores de violencia en el país.

