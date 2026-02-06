Jóvenes se tatúan corazón que les dibujó Claudia Sheinbaum y presidenta reacciona: ‘¡Qué bárbaras!’ | VIDEO

Claudia Sheinbaum reacciona a jóvenes que se tatuaron corazón que ella les dibujó.

Un par de jóvenes mujeres le presentaron a la presidenta Claudia Sheinbaum los tatuajes que se hicieron a partir de un dibujo que ella les trazó en sus brazos, a lo que ella reaccionó con júbilo y sorpresa.

A través de redes sociales, la usuario Astrid C. González (@astrid.c.gonzalez en TikTok), quien frecuentemente interactúa con la presidenta, publicó un video de uno de sus más recientes acercamientos, que ocurrió mientras la mandataria federal iba a bordo de un automóvil, aunque no se aclaró en qué entidad de la República.

En la grabación se mira cómo Astrid le pregunta a la presidenta si recuerda cuando ella y su amiga (presumiblemente también presente en la escena) le pidieron que les dibujara unos corazones en la piel, ante lo cual Sheinbaum Pardo responde que sí.

Ante esto, la joven le explica a la mandataria que ella y su amiga retomaron este dibujo y se lo tatuaron. La presidenta hace un gesto de sorpresa, pero, sonriente, responde: “¡No, qué bárbaras!”.

Incluso, la joven le dice a Claudia Sheinbaum que su amiga se tatuó el corazón en el pecho, ante lo cual la presidenta se muestra aún más sorprendida.

En el video que compartió Astrid, se aprecia una fotografía de los tatuajes que se hicieron las jóvenes. Se mira que son corazones pequeños acompañados de las leyendas “amor” y “con amor”.

La usuario Astrid C. González en TikTok es reconocida por subir videos en su canal de esta red social sobre interacciones con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En otra grabación, se mira cómo Astrid acompaña a una niña pequeña, de alrededor de siete años, quien asegura es su sobrina, para entregarle un presente a la mandataria federal.

Se desconocen más detalles de la joven Astrid y de si realiza alguna labor periodística.

