Kenia López Rabadán defiende carácter parlamentario del diálogo con congresistas de EU

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, defendió el carácter parlamentario y plural del diálogo que este martes sostendrán legisladores mexicanos con una delegación del Congreso de Estados Unidos, al tiempo que precisó que, aunque no se trata de una reunión interparlamentaria formal, tampoco es un encuentro sin relevancia política.

En entrevista con medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada informó que el diálogo legislativo México–Estados Unidos contará con la participación de ocho congresistas estadounidenses, cinco republicanos y tres demócratas, provenientes de Texas, California, Florida y Pensilvania.

“El día de hoy recibiremos, en un diálogo legislativo México–Estados Unidos, a integrantes de la delegación del Congreso de los Estados Unidos”, señaló.

López Rabadán subrayó que la representación mexicana será plural y proporcional, integrada por legisladores de todas las fuerzas políticas: cuatro de Morena, tres del PAN, dos del Partido Verde, dos del PT, uno del PRI y dos de Movimiento Ciudadano.

“Vamos a estar en este diálogo de manera plural”, enfatizó.

La presidenta de la Cámara explicó que durante el encuentro se abordarán temas centrales para la relación bilateral, como economía, seguridad y migración, en un contexto marcado por la vigencia del T-MEC y la profunda interdependencia entre ambos países.

“Sin lugar a dudas, es una reunión en la que habremos de tocar temas que son consustanciales a los dos países: economía, seguridad y migración”, apuntó.

Ante los cuestionamientos sobre si este encuentro contradice la postura del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien había minimizado el alcance del encuentro al definirlo como informal, López Rabadán aclaró la naturaleza institucional del diálogo.

“En estricto sentido es un diálogo parlamentario, hay que decirlo, no es una reunión interparlamentaria”, precisó.

Al ser insistida sobre si se trata de un encuentro simbólico o sin peso político, respondió tajante:

“No es una reunión interparlamentaria, digamos, pero evidentemente hay que reconocer que hay ocho congresistas de Estados Unidos en esta Cámara de Diputados, y abordaremos de manera respetuosa, por supuesto, en este diálogo, de forma plural”.

La legisladora destacó además la relevancia estratégica de la relación bilateral, al recordar que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y el país donde reside el mayor número de mexicanos en el exterior.

“Estamos en medio de un importante tratado comercial y, evidentemente, así como nosotros somos importantes para su comercio, somos también su mayor socio comercial”, afirmó.

Finalmente, descartó que la ausencia de funcionarios del Gobierno federal, como la Cancillería o la Secretaría de Economía, reste importancia al encuentro.

