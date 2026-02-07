INE debe tener los recursos para sus procesos: PRI

Guadalupe Taddei, Alejandro Moreno (izq.) y José Luis Villalobos, ayer en la firma del acuerdo en el INE.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), firmaron un convenio de colaboración en el que se establecen las bases para que la fuerza política cuente con la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano INE”, para la captación de los registros, ratificación y refrendo de sus afiliadas y afiliados.

Al encabezar la firma de un convenio de colaboración entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que México requiere un órgano electoral fuerte, profesional e independiente, con los recursos necesarios para garantizar procesos democráticos confiables.

El Tip: La aplicación Apoyo Ciudadano del INE recaba las afiliaciones de los partidos políticos en proceso de constitución, de los afiliados para formar su partido político.

Durante el acto celebrado en la sede del INE, donde se formalizó el uso de la aplicación móvil del instituto para la afiliación de militantes, Moreno Cárdenas sostuvo que “abaratar la democracia es la consigna discursiva de una reforma electoral que nació muerta”, al considerar que los cambios impulsados desde el oficialismo no fortalecen al Estado mexicano ni al régimen democrático.

Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, explicó que la firma del convenio responde al mandato constitucional de promover la vida interna de los partidos políticos, y destacó que la herramienta digital permitirá afiliaciones rápidas y con plena certeza jurídica.

“La experiencia del INE se pone a disposición del sistema democrático, de los ciudadanos y de las instituciones”, señaló.

En el evento participaron el coordinador nacional del Registro Partidario, José Luis Villalobos; el representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, y el secretario técnico del Consejo Político Nacional, Pablo Angulo.

Al respecto, Villalobos detalló que el uso de la aplicación permitirá al PRI actualizar su padrón de militantes de forma ágil, transparente y territorialmente identificable, lo que facilitará conocer con precisión “cuántos somos y dónde estamos”.