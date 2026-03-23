Vinculan a proceso a presunto integrante del cártel de los Beltrán Leyva y a otras 12 personas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de Omar “N”, alias “El Güero Beltrán” o “El H10”, y de otras 12 personas por su presunta participación en delitos contra la salud y delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, “El Güero Beltrán” fue detenido el pasado 5 de marzo, cuando autoridades federales realizaron cateos en doce inmuebles en Mexicali, Baja California; San Luis Río Colorado, Sonora, y Culiacán, Sinaloa.

Aunque la ficha del Registro Nacional de Detenciones no precisa a ubicación, el semanario Zeta reportó que Omar “N” fue capturado en en el el fraccionamiento Verona Residencial, al oriente de Mexicali.

El medio con sede en Tijuana recordó que “El Güero Beltrán” ya había sido detenido en 2015 cuando circulaba a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta. En ese momento le aseguraron más de cinco kilogramos de la droga conocida como cristal. El periódico local El Vigía aún mantiene registro de ese arresto.

Inicialmente, el Gabinete de Seguridad informó la detención de 12 personas , así como el aseguramiento de un arma larga, cuatro armas cortas, 407 cartuchos, 24 teléfonos celulares y una computadora. No obstante, la FGR precisó este 22 de marzo que también se decomisaron un cargador, una báscula gramera, así como una bolsa con marihuana y otra con cocaína, entre otros objetos.

La FGR identificó a las 12 personas vinculadas a proceso como Guillermo “N”, Felicito “N”, Sergio “N”, José “N”, Flora “N”, Valentín “N”, Brígido “N”, Jesús “N”, Pedro “N”, Sergio “N”, Abdel “N” y Miguel “N”.

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria , mientras la institución a cargo de Ernestina Godoy Ramos recordó que las personas mencionadas “se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de 13 personas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, así como contra la salud. Dicha determinación se logró luego de que el #MPF, adscrito a la… pic.twitter.com/TRyDhd9lnk — FGR México (@FGRMexico) March 23, 2026

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cehr