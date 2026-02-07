…y le imputan al edil de Tequila dos secuestros

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó ante un juez federal a Diego Rivera Navarro, El Presidente, alcalde de Tequila, de haber secuestrado al precandidato de Morena Guillermo “C” y su suplente, Julio Alejandro “G” para que renunciaran a su aspiración.

Durante la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fiscales federales formularon la imputación contra el presidente municipal por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, derivado de estos hechos, así como el de extorsión.

De acuerdo con el pliego de consignación, se señala que Rivera, junto con los coacusados Juan Manuel “P”, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, se llevaron por la fuerza de un restaurante a Guillermo “C” y Julio Alejandro “G” en marzo de 2021, a quienes torturaron hasta obligarlos a firmar su renuncia a la candidatura, hecho que fue testificado por un notario de Jalisco, que trabajaba bajo las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A decir del expediente, los tres imputados planearon levantar a las víctimas para impulsar Toribio Villarreal, quien le garantizaría lealtad a Diego Rivera y al CJNG, con quien tenían una estrecha relación.

El delito de secuestro agravado sólo se le imputó a Rivera y Pérez Sosa, pues ellos habrían ordenado secuestrar a un par de comerciantes de Tequila, tras negarse a pagar una extorsión para seguir vendiendo sus productos.

Durante la audiencia, Diego Rivera se reservó su derecho a declarar, y su equipo de abogados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica. Por tal motivo, el juez de control, Mario Elizondo Martínez, ordenó la prisión preventiva oficiosa hasta el martes 10 de febrero, que será cuando se defina si el alcalde de Tequila y coacusados son vinculados a proceso penal.

Según la investigación federal, el alcalde y sus colaboradores habrían establecido un esquema delictivo dirigido principalmente a empresas cerveceras y tequileras de la región, actividades económicas emblemáticas del municipio.

La prisión preventiva oficiosa también fue impuesta al director de Obras Públicas, Isaac “N”.

