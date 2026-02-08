Suspenden clases SEP: ¿En qué escuelas se cancelaron las clases este lunes 9 de febrero?

Recientemente se ha dado un incremento en los casos de sarampión confirmados en algunas entidades del país, y además de esto también se han registrado bajas temperaturas en los últimos días, por lo que algunos padres se preguntan si habrá suspensión de clases en el país.

Debido a esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que no habá una suspensión de clases a nivel nacional; sin embargo, algunas entidades sí han emitido información al respecto.

La suspensión de clases en las escuelas públicas del país se realizará este lunes 9 de febrero conforme a lo que determinan las autoridades locales, por lo que en algunas entidades sí se dará suspensión de actividades académicas.

Alerta por sarampión en México ı Foto: Especial

¿En qué escuelas se cancelaron las clases este lunes?

Hasta el momento las autoridades educativas de Jalisco son las únicas que han confirmado la suspensión de clases presenciales en algunas escuelas debido al aumento de casos de sarampión.

Esta suspensión de clases no será en toda la entidad, pues se ha confirmado solamente para aquellos planteles en los que se han registrado posibles riesgos de contagio de sarampión.

Esta medida fue tomada por las autoridades correspondientes con la finalidad de evitar la propagación del virus del sarampión y reducir los riesgos ante posibles contagios en las poblaciones de mayor riesgo.

Síntomas del sarampión ı Foto: Especial

Las localidades en las que se ha confirmado suspensión de clases son:

Guadalajara

Zapopan

Tlajomulco

Tepatitlán

Tala

Villa Corona

Atotonilco

La suspensión de clases deberá ser especificada por cada escuela, puesto que este lunes 9 de febrero únicamente se espera que no se den clases presenciales en algunas escuelas de cada una de las localidades mencionadas.

Además de la suspensión de clases, en los municipios en los que se ha registrado un mayor riesgo de contagio de sarampión se instruyó que las y los estudiantes deberán utilizar cubrebocas de manera obligatoria.

De acuerdo con los datos establecidos en el Informe diario del brote de sarampión en México publicado el 5 febrero de 2026 por la Secretaría de Salud, Jalisco encabeza la lista con 2 mil 244 casos probables acumulados de sarampión en 2026.

Curva epidémica de casos de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema, México, 2025-2026 ı Foto: Secretaría de Salud

Asimismo, hasta el momento Jalisco cuenta con un total de mil 183 casos confirmados acumulados en lo que va del 2026, y un total de mil 848 casos confrmados acumulados entre el 2025 y 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.