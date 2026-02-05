Sarampión en México: Jalisco, Puebla y Chiapas ordenan uso de cubrebocas en escuelas

Imagen temática de una maestra con cubrebocas en una escuela.

Autoridades sanitarias y educativas de Jalisco, Puebla y Chiapas ordenaron el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas como medida preventiva ante el incremento de contagios de sarampión.

En el caso de Jalisco, la Secretaría de Salud estatal instruyó la medida en escuelas ubicadas en municipios de la Zona Metropolitana y áreas con mayor incidencia de sarampión. La disposición aplica en San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán, donde se ha detectado un aumento de casos confirmados.

La decisión se dio horas después de que autoridades estatales también determinaran la suspensión de clases en algunos municipios, derivado del crecimiento de sarampión en el número de pacientes infectados.

El contexto del brote no es exclusivo de México. A nivel regional, se ha encendido la alerta por el resurgimiento de la enfermedad. En las primeras tres semanas del año se confirmaron mil 31 casos adicionales de sarampión en siete países del continente, cifra 43 veces mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con reportes difundidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). No se han reportado fallecimientos asociados a estos casos.

Según estos datos, México reportó 740 contagios, mientras que Estados Unidos registró 171 y Canadá 67 en ese mismo lapso.

Especialistas advierten que la disminución en las coberturas de vacunación y la movilidad internacional han favorecido la reaparición de brotes. En territorio nacional, Jalisco presenta la mayor tasa de incidencia en lo que va del año, mientras que otras entidades han registrado incrementos focalizados.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres y madres de familia para revisar cartillas de vacunación, acudir a los centros de salud en caso de presentar síntomas como fiebre alta, erupciones en la piel, tos y conjuntivitis, y respetar las medidas escolares para evitar la propagación del virus.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR