En un mes se triplican casos de sarampión en la CDMX

Un hombre se aplica una dosis contra sarampión, ayer, en el Cetram de Constitución.

Los casos de sarampión en la Ciudad de México se triplicaron en lo que va del presente año al pasar de 46 a 157, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa) federal y la tendencia va al alza.

Los boletines epidemiológicos diarios emitidos por la autoridad sanitaria revelan que desde el 14 de agosto del año comenzaron a reportarse casos acumulados de sarampión, no obstante, hasta noviembre no se registraron más de siete personas con este virus.

A partir de diciembre, los casos comenzaron a aumentar, pues al 25 de diciembre la Ssa registró 25 casos acumulados y hasta el 3 de febrero de este año suman 157. A la par de este panorama, el Gobierno de la Ciudad de México emprendió una campaña de vacunación y a la fecha suman cerca de 800 mil dosis aplicadas contra esta enfermedad.

“Dicen que está fuerte el contagio de sarampión y más en Iztapalapa. Tengo precaución, porque vivo con adultos mayores y no quiero provocarles problemas”, mencionó Jonathan, vecino de Iztapalapa de 45 años, a La Razón.

El Dato: El Gobierno capitalino anunció el despliegue de una campaña de vacunación contra el serampión, la cual contempla la instalación de dos mil módulos en la ciudad.

Ayer, en un pasillo del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de la estación Constitución de 1917, de la Línea 8 del Metro, un grupo de enfermeras y enfermeros se colocó para la aplicación de las vacunas.

El sarampión es una enfermedad causada por un virus que se transmite, como el Covid-19, mediante las gotículas que esparce una persona enferma al hablar, toser o estornudar.

El periodo de incubación de este virus es de 10 a 14 días y los síntomas son fiebre alta, tos, goteo nasal, ardor, enrojecimiento en los ojos y dolor de cabeza. Posteriormente aparece un sarpullido, de manchas rojas y planas, en todo el cuerpo, síntoma que caracteriza a esta enfermedad.

La enfermera de la Clínica Iztapalapa 2, del ISSSTE, María Castañeda, destacó que ha aumentado el número de personas, de todas las edades, que se acercan para inocularse y entre las razones está el que han escuchado sobre el brote de sarampión.

El Tip: Para localizar el centro de vacunación contra el sarampión más cercano a su domicilio, la ciudadanía puede comunicarse al 079 para recibir las debidas indicaciones.

“Hoy hemos vacunado a entre 60 y 80 personas, pues sí están con ganas de hacerl, porque saben que tenemos un momento de cuidado sanitario. Acá estamos en el puente de Metro Constitución, estamos desde las ocho de la mañana y hasta la una de la tarde.

“Los que se han acercado con nosotros para vacunarse contra el sarampión dicen que lo hacen porque han visto en las redes sociales o en la tele que tenemos un brote de sarampión”, mencionó.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), actualmente la epidemia por sarampión abarca ya 13 países de América: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

El país que lidera en casos y defunciones es el nuestro, con ocho mil 332 personas infectadas y 24 fallecidas debido a esta enfermedad. Los datos de la Ssa indican que, al momento, no ha fallecido ninguna persona en la Ciudad de México.

Por esta razón la OPS emitió este miércoles una nueva alerta epidemiológica por sarampión en la región de las Américas, en la que hace un llamado a estos países a intensificar sus actividades de vigilancia epidemiológica y vacunación.

Sonia y Francisco, de 46 y 63 años, respectivamente, contaron que acudieron a inyectarse al módulo del Cetram para tener defensas contra la enfermedad.

“Yo sí tengo la de sarampión de cuando era pequeñita, pero vengo por otra y yo sí creo en las vacunas, porque ésas nos protegen de toda la vida”, dijo la vecina.

Al momento, en Iztapalapa se contabilizan 11 casos de sarampión, de acuerdo con la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann, dijo en entrevista con Javier Solórzano que el repunte de los contagios viene por la falta de vacunación tras la pandemia de Covid-19, en 2020, pues los esfuerzos se enfocaron en la atención de dicho virus y se dejó de lado a otras enfermedades.

La funcionaria además recordó que el brote llegó a México en mayo pasado, cuando se reportaron más de mil personas con sarampión en Chihuahua, donde, al corte del 3 de febrero de 2026, se registran cuatro mil 501 casos confirmados.

“Este fenómeno del sarampión es mundial y tiene que ver con que después del Covid-19 nos dedicamos a vacunarnos contra éste y las otras vacunas ni había tanta producción ni se propusieron lo suficiente.

“Ya teníamos eliminado el sarampión de las Américas. Los grupos antivacunas en Estados Unidos y Canadá, de ahí empezó, igual en otras partes del mundo, y así fue como nos llegó a México a través de Chihuahua, donde hay el mayor número de casos”, dijo en Al Mediodía con Solórzano, en La Razón YouTube.

Sobre el alza de contagios en la Ciudad de México, la titular de la Sedesa mencionó que era una situación previsible por las autoridades y se debe al movimiento de las fiestas decembrinas, porque muchas personas no estaban inyectadas y salieron y entraron a la capital.

En todos los centros de salud de la capital hay módulos de vacunación para el sarampión. Es gratuita y no se requiere ser derechohabiente para acceder a ellas. También en algunos parques y estaciones del Metro hay algunos módulos.

Para niños y niñas, la vacuna se compone de dos dosis y para los adultos, de una sola. En caso de estar enfermo o padecer síntomas del sarampión no es posible inocularse.

Gasman Zylbermann afirmó que, para afrontar el alza de los contagios de sarampión, el Gobierno capitalino busca la inmunidad de rebaño, es decir, que 95 por ciento de la población esté vacunada.

“Estar vacunado ya te garantiza defensas, no estás vacunado pues no tienes ninguna defensa”, mencionó Francisco, sobre por qué acudió a recibir su respectiva dosis al Cetram de Constitución de 1917.