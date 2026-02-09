Embajada de México desmiente a congresista republicano por reunión ‘cancelada’ con Sheinbaum

La embajada de México en Estados Unidos respondió al congresista republicano Carlos Antonio Giménez, quien afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo canceló reuniones con una delegación del Congreso estadounidense durante su visita a la Ciudad de México.

A través de la red social X, la representación mexicana explicó que no se canceló ninguna reunión porque no se completó el proceso para acordar compromisos diplomáticos , que “sólo se confirman una vez que los horarios son acordados mutuamente por canales oficiales”.

Diplomatic engagements are only confirmed once schedules are mutually agreed through official channels.



As that process was not completed, there was no meeting to cancel. https://t.co/TgpFgpwe1u — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 9, 2026

Giménez, representante federal de origen cubano, difundió en la red social X que, pese a la supuesta cancelación, sostuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y con marines que resguardan la sede diplomática.

TE RECOMENDAMOS: En Palacio Nacional Sheinbaum firma acuerdo con empresas para fortalecer producción de vacunas en México

“Tuve el privilegio de visitar la Ciudad de México junto con Michael McCaul. Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum canceló las reuniones con la delegación estadounidense a nuestra llegada, tuve el honor de reunirme con el embajador de Estados Unidos en México y los valientes infantes de marina estadounidenses que sirven allí con orgullo", escribió en su publicación, que acompañó con una fotografía en la sede diplomática ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Por su parte, Johnson informó que la visita de la delegación estadounidense, encabezada por el republicano Michael McCaul, ocurrió “en el marco de la estrecha cooperación impulsada por Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar metas compartidos”.

McCaul, representante de Texas y presidente del Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos, también documentó parte de la visita en sus redes sociales, y reportó que su primera parada fue la Embajada de Estados Unidos en México.

Our first stop in Mexico was the U.S. Embassy, where we received a full briefing on U.S.-Mexico relations from @USAmbMex and met with several U.S. Marines. It's always an honor to shake the hands of brave Americans who are serving abroad in our armed forces. 🇺🇸 pic.twitter.com/hFJ8jrv8IR — Michael McCaul (@RepMcCaul) February 6, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr