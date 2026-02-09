Ignacio Mier anuncia que salón de belleza del Senado seguirá cerrado; van por revisión de servicios

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, anunció que el salón de belleza que operaba dentro del recinto legislativo permanecerá cerrado hasta que se haga una revisión a todos los servicios que presta.

El legislador indicó que la revisión de los servicios comenzará la próxima semana. Además, mencionó que la inspección también aplicará para los otros servicios que se brindan en la Cámara alta.

En el Senado de la República se ofrecen otros servicios como limpieza de calzado, bancarios y de comida, que son ofrecidos a los senadores, visitantes y trabajadores, detalló Ignacio Mier.

TE RECOMENDAMOS: En Palacio Nacional Sheinbaum firma acuerdo con empresas para fortalecer producción de vacunas en México

“Es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado de la República y de la gente que nos visita. (…) Son tres mil, cuatro mil personas las que visitan el Senado de la República cuando hay sesiones, son los registros que se tienen. Es una verdadera miniciudad y acá cualquier persona puede hacer uso de los servicios de limpieza de calzado, puede hacer uso de los servicios bancarios, financieros, de la biblioteca, en fin, hay una serie de servicios que están, que no son de las senadoras ni de los senadores, hay que hacer una revisión completa”, puntualizó el legislador en una conferencia de prensa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR