Mier rechaza que reforma de 40 horas sea ‘tomadura de pelo’; oposición exige dos días de descanso

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, rechazó que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales sea “una tomadura de pelo”, como la calificaron coordinadores de la oposición, y la defendió como un “acto histórico” que beneficiará a 13.5 millones de trabajadores mexicanos sin disminuir sus ingresos.

Sin embargo, los coordinadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, insistieron en que la reforma es insuficiente si no garantiza explícitamente dos días de descanso a la semana .

Cuestionado sobre si la reforma laboral constituye “una tomadura de pelo”, como sostienen los parlamentarios de oposición, Mier respondió: “Yo creo que es un acto histórico” .

El legislador morenista destacó que México se convertirá en el tercer país del continente americano, junto con Ecuador y Chile, en tener una jornada laboral de 40 horas, cuando el promedio regional es de más de 44 horas y en muchos casos aún se mantiene en 48 horas.

PAN insistirá en reforma laboral con dos días de descanso

Por su parte, Anaya Cortés adelantó que su bancada presentará cuatro propuestas durante la discusión en comisiones este martes 10 de febrero.

“En primer lugar, que se establezca con toda claridad que por cada cinco días de trabajo se tendrán dos de descanso. Porque eso es lo que, quienes hoy trabajan 48 horas, están esperando”, declaró Anaya.

El panista acusó al oficialismo de intentar engañar a los trabajadores : “No se vale que por un lado le digan a la gente que la jornada se reduce de 48 a 40 horas, pero que van a aumentar las horas extras y que la gente va a seguir teniendo un solo día de descanso”.

Anaya también propuso la creación de un fondo para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en esta transición, “porque sobre todo en las empresas muy pequeñas que tienen uno o dos trabajadores, se va a requerir apoyo para poder hacer este cambio”.

Además, cuestionó que la implementación se postergue hasta 2030: “Se entiende que tiene que haber cierta gradualidad, pero nos parece un exceso que ellos quieran patear el bote hasta 2030”.

MC reprocha ‘avance insuficiente’ y descarta apoyar reforma actual

Por su parte, Clemente Castañeda afirmó que la bancada de Movimiento Ciudadano no avalará la reforma con la redacción actual.

“No como está, vamos a hacer los cuestionamientos correspondientes. Hemos dicho: no se vale que nos den gato por liebre. El objetivo de las 40 horas es que tengan dos días de descanso las y los trabajadores de este país. Si no es así, será una reforma incompleta, nos parece una tomadura de pelo” Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano



El senador emecista reconoció que “el hecho de que en la Constitución quede establecido lo de las 40 horas nos parece un avance, pero es un avance insuficiente si esto no viene acompañado con los dos días de descanso”.

Ignacio Mier cuestiona postura de oposición; ve ‘fines políticos’

Ignacio Mier acusó a la oposición de intentar politizar la reforma con fines electorales. “Es una revisión que se ha querido distorsionar no con fines laborales, sino con fines políticos. Y eso lleva un costo siempre. Igual lo hicieron cuando votaron en contra de los programas sociales”, señaló.

El senador subrayó que esta es una iniciativa resultado de un amplio proceso de diálogo con académicos, expertos en derecho laboral, salud, instituciones educativas, organismos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y, sobre todo, todas las centrales obreras de México.

