‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 10 y 11 de febrero

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 10 y 11 de febrero. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

Tomate saladet: $12.50 el kilo

Piña miel: $14.50 el kilo

Lechuga romana: $9.50 la pieza

Apio: $19.50 el kilo

Berenjena: $29.50 el kilo

Coliflor pre enfriada: $36.50 la pieza

Champiñón: $89.00 el kilo

Col blanca: $14.50 el kilo

Limón sin semilla: $24.50 el kilo

Nectarina: $36.90 el kilo

Pera Bartlett: $39.90 el kilo

Pimienta verde: $49.50 el kilo

Toronja: $16.50 el kilo

Zanahoria: $9.50 el kilo

Zarzamora: $36.90 el paquete

Aguacate Hass: $34.50 el kilo

Cebolla blanca: $14.50 el kilo

Uva verde: $75.00 el kilo

Cereza natural: $7.50 por 100 gramos

Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Carne y mariscos

Milanesa de Res Pulpa Negra : $272.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumado: $104.00 el kilo

Codillo chamorro de cerdo: $74.90 el kilo

Filete Tilapia: $102.00 el kilo

Camarón coctel pulpa: $144.00 el kilo

Molida de res: $149.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $191.00 el kilo

Milanesa de pollo: $198.00 el kilo

Pechuga corte americano de pollo: $94.90 el kilo

Pierna y muslo americano fresco de pollo: $37.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $108.00 el kilo

Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo

Pulpa de cerdo: $102.00 el kilo

Pollo entero: $39.00 el kilo

Lomo de cerdo: $99.90 el kilo

