Tras suspender salón de belleza, Senado anuncia ‘revisión completa’ de servicios

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, en conferencia de prensa el 9 de febrero de 2026.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, confirmó este lunes que el salón de belleza que operaba en las instalaciones del recinto legislativo quedó suspendido de manera inmediata , y que la próxima semana se presentará un informe completo sobre todos los servicios que se ofrecen en la Cámara alta.

“Está suspendido el servicio. Vamos a hacer una revisión puntual, serena, sin estridencias”, declaró el legislador de Morena.

Senadoras pagaban servicios de estética, afirma Mier; alista informe

Mier aclaró que se trataba de una relación mercantil en la que “las senadoras pagaban, hacían uso de ellos” , aunque no precisó si el espacio pagaba renta o algún tipo de servicio por el uso de las instalaciones. Estas dudas, dijo, serán aclaradas en el informe que se presentará en ocho días.

Explicó que la presidencia de la Jucopo sometió a consideración de los grupos parlamentarios una propuesta para realizar “una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado y de la gente que nos visita”.

El coordinador señaló que el Senado funciona como “una verdadera mini ciudad” que recibe entre 3 mil y 4 mil personas cuando hay sesiones, y que ofrece diversos servicios no solo para legisladores, sino también para visitantes , incluyendo servicios de limpieza de calzado, bancarios, financieros y biblioteca.

Movimiento Ciudadano pide aclarar recursos de salón de belleza

Al respecto, los coordinadores de las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano exigieron explicaciones sobre la existencia del salón de belleza y coincidieron en que este tipo de servicios no son propios de la actividad parlamentaria.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, adelantó que en la reunión de la Jucopo pedirían a la mayoría una explicación sobre quién autorizó el establecimiento del salón.

“Creo que vale la pena saber quién autorizó el salón, con qué propósitos, de dónde están saliendo los recursos, para conocer el tipo de servicio, entre comillas, que se está prestando” Clemente Castañeda Hoeflich, senador de Movimiento Ciudadano



El legislador aseguró que las senadoras de su bancada no han acudido a la estética y que incluso desconocían su existencia. “Yo incluso platiqué con alguna de ellas, ni siquiera sabía que existía el salón de belleza”, afirmó.

Respecto a si el salón debería mantenerse, Castañeda fue contundente: “Yo creo que no, yo creo que son actividades que no son propias del Senado de la República. Creo que hay que darle seriedad e institucionalidad a la vida legislativa”.

Por su parte, el senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada del PAN, confirmó que el tema sería tratado en la Jucopo, aunque se reservó fijar su posición hasta después de plantearla en el órgano correspondiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr