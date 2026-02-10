¿Cuándo entra el Frente frio 34? Baja California, Quitana Roo, Veracruz y otros estados se verán afectados

Se reporta la entrada de un nuevo frente frío al país, lo que provocará un descenso en la temperatura de algunas regiones, así como vientos y lluvias fuertes tanto en el norte como en el noroeste.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el jueves y el viernes de esta semana entrará un nuevo frente frío a la República mexicana, por lo que se espera que la temperatura sea baja en algunas regiones.

Pese a esto, la temperatura durante los demás días de la semana permanecerá estable, con un incremento en la temperatura durante la tarde en la mayor parte del país.

Se espera que durante la noche y la mañana la temperatura sea de fría a muy fría, principalmente en la mesa del norte y la mesa central, e incluso se registrarán heladas en zonas altas durante la madrugada.

Frentes fríos registrados en México al 13 de diciembre de 2025. ı Foto: SMN

¿Qué estados se verán afectatod por el frente frío 34?

De acuerdo con el SMN, se espera un ambiente frío a muy frío tanto en el norte como en el noreste del país, y se estima que para la noche de este 11 de febrereo entre un nuevo frente frío por Baja California.

Debido a esto, se registrarán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

En las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se registrarán esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles.

Además se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas ı Foto: SMN Conagua

En el mismo sentido, se espera que el frente frío 34 entre en interacción con la corriente en chorro subtropical el miércores, provocando lluvias y chubascos en Baja California, así como fuertes rachas de viento al noreste del pais.

Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del jueves en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Mientras que en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del jueves.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas ı Foto: SMN Conagua

