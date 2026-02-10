¿Cuándo es la Semana de Pascua en 2026? | FECHAS y CALENDARIO

Ya está por llegar la Semana Santa y, con ello, unas merecidas vacaciones. Sin embargo, estos días no solamente se caracterizan por su asueto, sino también por su gran cantidad de rituales religiosos, que incluso se extienden más allá de esa semana a lo largo de otros periodos, entre ellos la Cuaresma y la Semana de Pascua.

Seguramente sabes que la Semana Santa se celebra entre marzo y abril, día en el que se decretan vacaciones en la mayoría de las escuelas y algunos centros de trabajo. Pero tal vez no sabías que antes de la Semana Santa va la Cuaresma y, después de aquella, va la Semana de Pascua.

La Semana de Pascua sigue a la cuaresma, un periodo de rituales entre los creyentes religiosos. ı Foto: Adobe Stock

Pero, ¿qué es la Semana de Pascua y cuándo “cae” en 2026? Este es el calendario de la conmemoración religiosa y los días en los que se celebrará este año (Nota: llevas mucho tiempo festejando y no sabías).

Estos días cae la Semana de Pascua en 2026

Primero, ¿qué es la Pascua? Se conoce por este nombre al Domingo de Resurrección, considerada la fecha central del cristianismo, la cual conmemora la resurrección de Jesús al tercer día de haber sido crucificado, según dicta la tradición.

De esta forma, es el punto final de la Semana Santa y, a su vez, el inicio de la Semana de Pascua. A esta última se le conoce también como Octava de Pascua, es decir, los ocho días que se sigue celebrando la alegría de la resurrección.

Por motivos históricos, la fecha de la Pascua cambia cada año, y se determina por el calendario lunar. Así, este día se conmemora el primer domingo después de la primera luna llena que ocurra después del equinoccio de primavera.

La Pascua determina cuándo empiezan, antes de este día, la Semana Santa y la Cuaresma.

Entonces, ¿cuándo se celebrará este día en 2026? Según el cálculo que explicamos más arriba, este año, el día de Pascua es el 5 de abril, mientras que la Semana de Pascua es del domingo 5 al sábado 11 de abril.

En 2026, el día de Pascua, o Domingo de Resurección, se celebra el 5 de abril, mientras que la Semana de Pascua es del 5 al 11 de abril

Y ¿por qué decimos que ya lo has celebrado antes sin darte cuenta? Porque las vacaciones de Semana Santa que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP) establecen dos semanas: una, que corresponde a la Semana Santa propiamente dicha y otra para la Semana de Pascua, que comienza inmediatamente después.

am