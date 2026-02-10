“No se puede ahorcar a un pueblo así”: Claudia

El envío de ayuda humanitaria a Cuba se mantendrá, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien este lunes reiteró su rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos (EU) a la isla, así como a los aranceles con los que amagó para que se detuviera la venta de petróleo a dicho gobierno.

Luego de que este domingo el Gobierno de México comenzó el envío de más de 800 toneladas de ayuda para Cuba, por medio de buques que zarparon desde el puerto de Veracruz con víveres, la mandataria federal sostuvo que el apoyo humanitario continuará como muestra de solidaridad con la población cubana y la situación que enfrentan derivado de las sanciones estadounidenses, las cuales calificó como injustas.

El Dato: El Buque Papaloapan lleva alimentos no perecederos como leche, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal.

“Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo, en este momento, el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que les envíe petróleo —por parte de Estados Unidos—, de una manera muy injusta”, declaró.

Al reiterar la permanencia de los envíos, comentó que ésta ha sido una actitud del Estado mexicano con otros países cuando enfrentan alguna adversidad.

“Entonces, vamos a ayudar al pueblo de Cuba, como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Ésa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Y ahora, se enviaron alimentos principalmente, y se va a enviar más. Y vamos a apoyar en lo que haga falta”, reiteró.

La Jefa del Ejecutivo negó que la suspensión de carga de combustible a las aerolíneas en Cuba vaya a causar algún efecto en territorio mexicano. En ese marco, insistió en que las sanciones de EU para que ningún país venda crudo a la isla no son justas, porque terminan por afectar a la población, con lo cual no se puede estar de acuerdo, independientemente de si se apoya o no al Gobierno cubano.

“Es muy injusta esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta. No está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectar a los pueblos nunca”, consideró.

En medio de esto, comentó que también se mantendrán las acciones diplomáticas para poder reanudar la venta: “Entonces, nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera”.

Además, agregó: “Y también haciendo un llamado, internacional y a EU, de que es muy injusto para el pueblo cubano estas sanciones. No se puede poner en una circunstancia como en la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. No está bien. No tienen combustible para los hospitales, para las escuelas; entonces, sufre el pueblo”.

Durante la conferencia se le consultó si hay planes del Gobierno para abrir un centro de acopio al que la población lleve víveres que puedan ser enviados a la isla; sin embargo, la mandataria comentó que, si se desea, y sugirió que eso podría ser iniciado por organizaciones civiles.

Sobre los comentarios de legisladores de oposición que advierten afectaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá(T-MEC) por el apoyo que se mantiene a Cuba, Sheinbaum Pardo lo negó y los exhortó a sumarse a los envíos de ayuda en lugar de hacer pronósticos negativos.

“En vez de ‘estar haciendo mal agüero’ —que así se dice, ¿no?— que ellos también deberían de levantar la voz para apoyar al pueblo cubano, como históricamente lo ha hecho México con todos los pueblos del mundo, y Cuba no es la excepción. Debería, el Congreso, todos los partidos, decir que ‘no tiene por qué sufrir el pueblo cubano’”, puntualizó.