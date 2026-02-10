Remueven a pareja de gobernadora Layda Sansores de embajada de México en Guatemala

Romeo Ruiz Armenta fue removido como embajador de México en Guatemala.

Romeo Ruiz Armenta, pareja de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fue removido como embajador de México en Guatemala. En su lugar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Luz Elena Baños Ríos.

Baños Rivas compareció este martes ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, y se prevé que el Pleno del Senado de la República ratifique el nombramiento este miércoles.

Se desconoce el motivo por el que Romero Ruiz Armenta fue removido del cargo, aunque ocurre tras múltiples polémicas de la gobernadora de Campeche.

Más temprano este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, anunció la designación de Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como próximas embajadoras de México en Guatemala y Belice, respectivamente.

Aunque los nombramientos deberán ser ratificados por el Senado de la República, el canciller destacó que reafirman el liderazgo de las mujeres dentro de la Cancillería y la política exterior feminista impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De la Fuente subrayó que las designaciones permitirán dar continuidad al convenio firmado en Calakmul, Campeche , por la mandataria mexicana junto con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño.

Dicho acuerdo dio lugar al gran corredor biocultural de la Selva Maya, la segunda zona protegida del continente americano después del Amazonas.

Asimismo, enfatizó que se dará seguimiento a los programas de cooperación para el desarrollo con ambas naciones. “Son dos países estratégicos para México, son nuestros vecinos, compartimos la frontera sur de nuestro país y ahora ustedes habrán de representarnos ante estos dos países hermanos”, expresó.

Luz Elena Baños se desempeñó recientemente como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde tuvo un papel destacado. Previamente ocupó el cargo de jefa de Cancillería en Guatemala.

Por su parte, Ana Luisa Vallejo cuenta con una extensa trayectoria en el servicio exterior mexicano. Hasta hace poco se desempeñó como cónsul general de México en San Francisco y anteriormente como jefa de Cancillería en Bolivia.

Con información de Ángel Molina.

