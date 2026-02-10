La Semana Santa está cerca y, con ella, no solamente sus deseadas vacaciones, sino también su curioso conjunto de límites y restricciones, entre ellos la muy conocida de no comer carne. Así, estos días es tradición dejar de comer carne roja, pero ¿qué hay del jamón y el pollo, populares en tantas dietas?

Si eres una persona que sigue las tradiciones religiosas, sabrás que hay días específicos cercanos a la Semana Santa en donde no se permite comer carne roja. El Miércoles de Ceniza, que antecede la llegada de este periodo, es uno de ellos, quizá el más importante.

Miércoles de Ceniza marca inicio de la Cuaresma. ı Foto: Unsplash.

Ante ello, surge la pregunta: ¿no se puede comer jamón y pollo en Miércoles de Ceniza? La duda se origina debido a que estos productos no son carne roja, sino blanca. Pero, entonces, ¿está prohibido? Te contamos.

¿Puedo comer jamón y pollo en miércoles de ceniza?

Primero, ¿qué es el Miércoles de Ceniza? Es el día que marca el inicio de la Cuaresma, es decir, un periodo de 40 días de preparación espiritual para la Semana Santa.

Entre las actividades que sirven para esta conexión holística, se encuentra la abstinencia de carne roja, que marca tanto este día como todos los viernes durante la Cuaresma.

Miércoles de Ceniza está marcado por rituales religiosos. ı Foto: Unplash.

Para la Iglesia, abstenerse de comer carne roja cuenta con varios significados: representa el sacrificio y penitencia propios de la narrativa católica y brinda un sentido de solidaridad.

Lo último debido a que, anteriormente, la carne roja era cara, y la carne de animales de sangre fría (como el pescado) era un alimento popular, fácil de obtener, por lo que renunciar a la primera era visto como un gesto de empatía.

¿Se puede comer jamón en Cuaresma? ı Foto: Pixabay.

Es por esto que durante el Miércoles de Ceniza y algunos días de Cuaresma nos abstenemos de comer carne roja. Pero ¿qué hay del pollo y el jamón, tan habituales en nuestra dieta diaria? ¿Entran en esta categoría?

Lamentablemente sí. Si quieres respetar los rituales propios de la tradición religiosa de estos días, deberás abstenerte de comer pollo y jamón.

Lo anterior debido a que el pollo, aunque es un ave, se considera un animal “de tierra” y de sangre caliente, por lo que entra en la prohibición de abstinencia.

Atún y otros pescados sí están permitidos durante la Cuaresma. ı Foto: Unsplash.

En el caso del jamón, aunque es un embutido, proviene del cerdo, un mamífero terrestre, que de igual forma es un animal de tierra y sangre caliente.

Así que no, no puedes comer pollo ni jamón durante el Miércoles de Ceniza, ni tampoco durante los viernes de Cuaresma. Así que ese sándwich de pollo deberá esperar. Sin embargo, sí está permitido comer atún y otros derivados del pescado.

