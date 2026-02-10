Información oficial

Van más de 43 mil detenidos en sexenio de Claudia Sheinbaum

Durante los 16 meses que han transcurrido del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más de 43 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto han sido detenidas

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Foto: Gobierno de México.
Yulia Bonilla

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso durante la conferencia presidencial que también se ha conseguido el decomiso de más de 327 toneladas de droga, lo que incluye mil 800 kg y más de 4 millones de pastillas de fentanilo.

Además, se aseguraron 22 mil 800 armas de fuego.

Derivado de las operaciones del Ejército y la Marina, más de dos mil laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas han sido desmantelados, mientras que 51 toneladas de cocaína se detuvieron en operaciones en altamar.

“Este trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y la coordinación de las autoridades estatales, a permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía”, sostuvo.

Respecto a la estrategia contra la extorsión, iniciada el 6 de julio de 2025, precisó que ya van 142 mil 505 llamadas al 089, de las 89 por ciento no se consumaron; 11 por ciento fueron sí se realizaron y permitieron abrir más de 5 mil carpetas de investigación.

Esto llevó a que en 24 estados se detuviera hasta ahora a 814 personas, con acciones en colaboración con las autoridades estatales.

