CSP pide guardar calma ante brote de sarampión; atribuyen contagios a baja cobertura en sexenios pasados

Autoridades de Salud dieron una explicación en la Mañanera sobre el tema de sarampión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un llamado para que la población guarde la calma ante el brote de sarampión en el país y del cual se atribuye como causa principal la baja cobertura de vacunación en sexenios pasados.

“Como se ha visto que hay un brote de sarampión, primero hay que guardar la calma, porque si no se genera una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia, entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias”, exhortó Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en otras administraciones, la segunda dosis contra sarampión se aplicaba a los seis años después de la primera, que se ponía al año de edad, lo cual se modificó a partir de 2021 para que la segunda vacuna se aplicara a los 18 meses.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se reunirá hoy con gobernadores y secretarios de salud estatales para homogeneizar la información que se brinda a la población y fortalecer la campaña de inmunización.

Aunque mencionó que cada enfermedad tiene su propia evolución, Claudia Sheinbaum Pardo refirió que se tratará de controlar la propagación antes del mundial del que México será sede este año.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el país cuenta con más de 28 millones de vacunas disponibles, las cuales no sólo alcanzarán sino “nos van a sobrar” debido a que gran parte de la población, particularmente en niños, ya recibieron la dosis correspondiente.

De allí, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que actualmente la estrategia se centra en la población de 13 a 49 años, por ser los grupos etarios que crecieron durante los años en donde no hubo una cobertura amplia.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, expuso que las coberturas más bajas de segundas dosis se registran en los grupos que crecieron entre los gobiernos de Ernesto Zedillo a Enrique Peña Nieto, debido a que la indicación entonces era la de aplicar la segunda dosis a los seis años de edad.

El director del IMSS en la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla.

Explicó que las personas mayores a 50 años no requieren aplicarse la vacuna, debido a que tiempo atrás hubo mayor circulación de la enfermedad, entonces la población adquirió una protección natural ante la alta circulación.

Al retomar el tema, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que con esto se descarta que la aplicación de vacunas haya sido baja durante el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

“Es muy importante esto de que la mayor parte de la población ya está vacunada. Y esta idea de que en el periodo del presidente López Obrador no se vacunó a nadie y que en este mismo estudio que se ve, que es el Instituto Nacional de Salud Pública, pues se ve que hay una prevalencia de vacunación muy alta en los niños y niñas de 0 a 7 años”, dijo.

El subsecretario Ramiro López Elizalde señaló que ahora la prioridad es inmunizar a niños entre 6 meses y 12 años; además hizo un llamado a que si un menor no ha recibido alguna dosis, debe ser llevado a vacunar, para ello se habilitaron más de 21 mil centros de salud para garantizar el acceso a la dosis.

Subrayó que no se necesita un refuerzo adicional aquellos que recibieron sus dos dosis contagios se ven en personas que no completaron su esquema en el pasado.

