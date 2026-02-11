‘Vacunación está funcionando’, asegura Salud federal por sarampión; van más de 9 mil casos en un año

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró que la estrategia de vacunación contra sarampión que emprendió el Gobierno Federal ha funcionado, ya que de lo contrario habría millones y no miles de casos como hasta ahora se ha mantenido.

Al participar en la conferencia matutina presidencial de Claudia Sheinbaum, el funcionario expuso que desde el brote iniciado en 2025 a la fecha, se han registrado nueve mil 74 casos, dando así una tasa de 6.7 casos por cada cien mil habitantes.

“Somos 133 millones de mexicanas y mexicanos. Hemos tenido hasta el momento 9 mil 74 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la estrategia de vacunación está funcionando, porque si no tuviéramos la protección de la vacunación, y siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión. Y lo que tenemos es 9,074 casos totales de sarampión”, sostuvo David Kershenobich junto a Claudia Sheinbaum.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

David Kershenobich explicó que esta enfermedad tiene indicadores de alto contagio, debido a que una sola persona puede infectar a 18 y el virus permanece por dos horas en el espacio en donde estuvo la persona afectada.

Por ello, David Kershenobich enfatizó el llamado a que la población acuda a completar su esquema de inmunización, en caso de no tener la cobertura total, al subrayar que la vacunación no sólo evita el contagio sino que aminora la gravedad de la enfermedad entre quienes ya hayan incubado el virus.

El Secretario David Kershenobich destacó que el primer caso se dio en el estado de Chihuahua, en donde se llegaron a registrar 500 casos en un día hasta llegar a los 4 mil, pero una vez iniciada la jornada de vacunación, se abatió el brote en la entidad.

Ahora, detalló, el brote se concentra en otros estados como Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México.

David Kershenobich finalizó su mensaje con un exhorto a la calma, asegurando que casi toda la población mexicana ya se encuentra vacunada.

“La gran parte de la población mexicana ya está vacunada. Ya hay un número muy significativo y eso es lo que nos está permitiendo controlar el brote. Si no hubiéramos tenido a la población vacunada, la eliminación que se logró en Chihuahua y que se está logrando en estas siete entidades federativas no estaría ocurriendo”, recalcó.

