Designa México a embajadoras para Guatemala y Belice

EL SECRETARIO de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, anunció este martes la designación presidencial de las embajadoras de carrera Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como próximas representantes de México en Guatemala y Belice, respectivamente.

Durante un encuentro con ambas diplomáticas, Juan Ramón de la Fuente destacó que estos nombramientos —que deberán ser ratificados por el Senado de la República— reafirman el liderazgo de las mujeres en la Cancillería y la política exterior feminista impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

SON DOS PAÍSES estratégicos para México, son nuestros vecinos, compartimos la frontera sur de nuestro país y ahora ustedes habrán de representarnos ante estos dos países hermanos JUAN RAMÓN DE LA FUENTE Titular de la SRE



El titular de la SRE subrayó que las designaciones darán continuidad al convenio firmado en Calakmul, Campeche, entre la mandataria mexicana y sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño; cuyo acuerdo concreta la creación del gran corredor biocultural de la Selva Maya, la segunda zona protegida del continente americano después del Amazonas.

Asimismo, enfatizó que las diplomáticas darán seguimiento a los programas de cooperación para el desarrollo con ambas naciones: “Son dos países estratégicos para México, son nuestros vecinos, compartimos la frontera sur de nuestro país y, ahora ustedes, habrán de representarnos ante estos dos países hermanos”, expresó.

Trayectorias diplomáticas. La embajadora Luz Elena Baños se desempeñó recientemente como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde tuvo un papel destacado y previamente, fue jefa de Cancillería en Guatemala.

Ana Luisa Vallejo tiene una extensa trayectoria en el servicio exterior mexicano. Fungió como cónsul general de México en San Francisco y se desempeñó como jefa de Cancillería en Bolivia.

EL TIP: LA AGENDA de las diplomáticas se orienta a la cooperación para el desarrollo entre los países centro americanos.

Ambos nombramientos refuerzan la presencia diplomática de México en Centroamérica y consolidan el compromiso del gobierno con la región en materia de cooperación ambiental y desarrollo.