El que “tiene mano en las dos”

Y hablando de MC, muchos nombres han sonado como posibles candidatos en los comicios de 2027, especialmente quienes buscan una de las 17 gubernaturas que estarán en juego; sin embargo, nos dicen, quien llamó la atención por haber sido mencionado por doble partida, lo cual le garantiza ser abanderado, es el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ya fue destapado de una manera muy singular por el dirigente nacional de su partido, Jorge Álvarez Máynez, como una carta fuerte del movimiento naranja para contender tanto por la gubernatura de Nuevo León como por la de su natal Sonora, ya que, dijo Máynez, el hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta está bien posicionado en las dos entidades. Para el líder de MC, hasta que no se apliquen las encuestas —el mecanismo con el que el partido definirá sus candidaturas—, Colosio Riojas seguirá, como en el póquer, teniendo mano en las dos. O sea, una de dos: o va o va.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Apoyos fosforenos