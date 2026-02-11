Gobierno federal comprará 15 millones de vacunas adicionales contra el sarampión para reforzar reservas

El Gobierno federal adquirirá 15 millones de dosis adicionales de vacuna contra el sarampión con el objetivo de fortalecer la reserva estratégica para el segundo semestre del año, informó Carlos Ulloa, director general de Birmex, tras una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario detalló que las vacunas serán importadas de India y se sumarán a las 28 millones de dosis que actualmente se encuentran disponibles en el país.

“Está programado para que a finales del semestre lleguen 15 millones”, precisó Ulloa al salir del encuentro.

Con esta compra extraordinaria, México busca garantizar el abasto suficiente ante el incremento de casos y reforzar la estrategia nacional de contención del sarampión.

Además, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Ramiro López Elizalde, subrayó que la principal herramienta para frenar la enfermedad es la vacunación.

“Esta estrategia está aprobada en México y en el mundo, por expertas y expertos en el tema. Hemos tenido el acompañamiento técnico y también, por parte de la OPS y la OMS, que son organizaciones dedicadas a guardar la salud pública de todas las personas. Incluso nos han acompañado a los estados, a territorio, para verificar y estar con nosotros, y de alguna manera que sepan que se está teniendo éxito en la estrategia”, afirmó.

El funcionario explicó que, ante la detección de un caso sospechoso, se activa de inmediato un cerco vacunal para evitar la propagación del virus.

“Hoy contamos con 28 millones de dosis disponibles, listas para aplicarse de inmediato; esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026. Para que dimensionemos. En un año normal, sin brote, México aplicaba entre 5 y 6 millones de vacunas contra sarampión”, expuso.

López Elizalde aseguró que existe suficiencia de biológicos para proteger a la población y destacó que el grupo prioritario lo conforman niñas y niños de entre seis meses y 12 años de edad, por ser el sector más vulnerable frente a la enfermedad.

“La conclusión es que, para tranquilidad de todas y todos, tenemos las vacunas suficientes para proteger a la población. Nuestro grupo prioritario son las niñas y los niños entre 6 meses y 12 años, ya que representan la población más vulnerable ante el sarampión”, puntualizó.

La compra adicional forma parte de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno federal para mantener bajo control el brote y asegurar cobertura oportuna en todo el territorio nacional.

