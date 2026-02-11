MC respalda reducción a 40 horas, pero exige dos días de descanso obligatorios

Marcha anterior para exigir la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega Pacheco, aseguró que su bancada respaldará la reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas semanales; sin embargo, advirtió que insistirán en modificar la propuesta para que contemple dos días obligatorios de descanso y no solo uno, como se plantea actualmente.

En entrevista, la legisladora reconoció que existe un avance al establecer las 40 horas en la Constitución, pero señaló que la propuesta no cumple con el objetivo original impulsado por su partido desde hace más de una década.

“Nos parece que hay un avance, ya están las 40 horas, nada más que nosotros, la propuesta no es con un día de descanso, es con dos días de descanso para que verdaderamente las personas puedan tener el espacio para convivir con su familia, para tener tiempo para ellos”, sostuvo.

Ortega Pacheco explicó que Movimiento Ciudadano ha promovido esta reforma desde hace más de 10 años y que continuarán la lucha legislativa una vez que la iniciativa llegue formalmente a la Cámara de Diputados. “Esperaremos a que llegue la iniciativa aquí y seguiremos luchando para ver si podemos cambiar esa condición, y esperemos que sean sensibles los de la bancada mayoritaria”, expresó.

La coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega Pacheco ı Foto: Cámara de Diputados

Cuestionada sobre la presión de empresarios para evitar los dos días de descanso, la coordinadora emecista afirmó que con un solo día adicional no hay un beneficio real para los trabajadores.

“Literal con un día de descanso es gato por liebre, es lo mismo, trabajan seis días, tienen que ir seis días, tienen que pagar el transporte público los seis días, realmente no hay un beneficio tangible para los trabajadores”, argumentó.

En contraste, señaló que con dos días de descanso habría un impacto positivo tanto económico como en la calidad de vida. “Con dos días de descanso pues tenían un día de ahorro, además de los gastos que tienen de transporte, etcétera, tienen la posibilidad de atenderse a sí mismos, doctor, dentista y convivir con su familia”, añadió.

Ortega también criticó que la implementación total de la jornada de 40 horas se proyecte hasta 2030 y que no se modifiquen adecuadamente las disposiciones sobre horas extra.

“Sí son las 40 horas, pero hasta el 2030. Sí son las 40 horas, pero con un día de descanso. (…) Al final de cuentas no, pero las horas extra no se modifican, las subieron a 12, entonces pues realmente no es nada más una simulación”, afirmó.

México necesita 40 horas pero no 1 día de descanso, sino con 2 días.⏰ 🧡



En Movimiento Ciudadano vamos por más y mejores derechos laborales, así como explica nuestra compañera @Ale_BarralesM: https://t.co/phkgsYrkgp — Ivonne Ortega (@IvonneOP) February 11, 2026

Pese a sus críticas, Movimiento Ciudadano votará a favor de la reforma, como lo hizo en el Senado, aunque fijará postura para insistir en cambios sustanciales.

“Sí la vamos a acompañar como lo hicimos en el Senado, porque bueno, al final de cuentas, por lo menos ya va a estar en la Constitución 40 horas, aunque vamos a hacer posicionamientos de lo que realmente debería de tener la iniciativa original”, explicó.

Detalló que su prioridad es que la reforma contemple “dos días de descanso, que las horas extra regresen al tiempo normal, que sea el mismo salario (…) 40 horas con el mismo salario o el salario digno que estamos nosotros también proponiendo”.

Ante la posibilidad de que Morena no respalde estas modificaciones —tras el respaldo expresado en el Senado a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum—, Ortega Pacheco afirmó que su bancada dará la batalla legislativa.

“Siempre dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Vamos a seguir luchando aquí, nuestros diputados y diputadas siempre han dado la batalla, y la vamos a hacer en la Comisión y en el Pleno”, concluyó.

Marcha por las 40 horas en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT