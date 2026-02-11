Rechaza CSP más letalidad contra crimen organizado

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia del 10 de febrero de 2026

SOBRE LA INICIATIVA presentada por el Congreso de Chiapas a la Cámara de Diputados para que se dote a todos los policías estatales de armas de uso exclusivo del Ejército, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se trata de dar armas más letales, sino de fortalecer las tareas por medio de trabajos de inteligencia e investigación.

“No es un asunto de armas más letales, es un asunto más de inteligencia e investigación”, dijo en conferencia de prensa.

En ese marco, se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha concedido el permiso para que elementos de seguridad de cuatro estados hagan uso de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas, como ametralladoras calibre 7.62 y 5.56, derivado de solicitudes que dichas entidades han promovido para enfrentar las condiciones de seguridad que enfrentan.

El secretario Ricardo Trevilla dijo que estas autorizaciones se han concedido a Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, como lo estipula la Ley General de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

La misma ley, añadió, permite que, cuando se considera conveniente, y a solicitud de los gobiernos estatales, se analiza, por parte de la Secretaría de Defensa. Y esta dependencia puede autorizar a algunas Policías, por supuesto, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.

La norma establece que la Defensa tiene la facultad para otorgar, negar, suspender o cancelar los permisos de adquisición y licencias de portación de armas automáticas calibre 7.62 o similares y superiores a los elementos de seguridad pública federales y de los estados, siempre y cuando haya una justificación y necesidad para emplear armamento de dicha potencia.

Para esto, quien encabece la dependencia que requiere el armamento debe de presentar la solicitud; de allí, el Sistema Nacional de Seguridad Pública realiza una valoración de la necesidad y si su postura es favorable, se suscribe un convenio de colaboración con la Defensa para la capacitación y adiestramiento respectivo.