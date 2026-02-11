Sheinbaum: No se tiene información sobre irrupción de narcodrones a EU

"No hay que especular, vamos a tener la información"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se tenga algún reporte sobre la circulación de drones del crimen organizado en la frontera con Estados Unidos, luego de que autoridades de dicho país anunciaron un cierre al espacio aéreo por tal motivo, mismo que ya fue reanudado.

Esta mañana, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció la suspensión de todos los vuelos de entrada y salida sobre el espacio aéreo de El Paso “por motivos especiales de seguridad”, presuntamente vinculados a la incursión de drones de un grupo de la delincuencia organizada, reportó la cadena CBS News. Posteriormente, la autoridad aérea comunicó la reapertura y reanudación habitual del servicio.

Consultada durante su conferencia en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo dijo no contar con información sobre el vuelo de drones en la frontera con el país vecino del norte.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Al plantearle si el Gabinete de Seguridad averiguará qué ocurrió, respondió que si la FAA u otra área del gobierno estadounidense lo desea puede preguntarle al gobierno mexicano.

“Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, puede preguntarle al gobierno de México. No hay que especular, vamos a tener la información y mantener lo que siempre hemos mantenido, que es una comunicación permanente”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

