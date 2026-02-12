Conavi 2026: ¿Cómo hacer el registro para recibir apoyo de 40 mil pesos?

Conavi informó este martes que se realizará el pre-registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar, con la finalidad de que las personas de la CDMX puedan contar con acceso a la vivienda.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrirá el pre-registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), y este funcionará para que se pueda recabar la información necesaria para posteriormente planear cuáles serán las zonas de intervención.

Las personas que residan en el país podrán realizar el pre-registro a partir del 10 de febrero, y las personas que formen parte de grupos vulnerables serán las que reciban prioridad en el proceso.

Este pre-registro, que tiene la finalidad de promover el acceso a una vivienda adecuada, puede realizarse en el portal oficial del conavi, en donde se debe completar un formulario, así como brindar los datos básicos de la persona interesada.

¿Cómo hacer el reregistro para recibir apoyo de 40 mil pesos?

Además del pre-registro para el PVB, la Conavi también brinda un apoyo de 40 mil pesos a aquellas personas que sean beneficiarias del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar.

Este 1 de febrero se realizó la primer etapa de entrega, que constó de 50 mil tarjetas que fueron distribuidas en más de 400 colonias del Estado de México, ubicadas específicamente en los municipios de Los Reyes La Paz, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Las personas que quieran ser beneficiarias de los 40 mil pesos destinados al mejoramiento de la vivienda debe asistir a los módulos de registro que serán instalados por la Conavi.

Para poder realizar este registro, se requiere ser una persona mayor de 18 años de edad, además de tener que habitar en una vivienda que pueda mejorarse, y contar con ingresos económicos bajos que sean equivalentes a máximo dos salarios mínimos mensuales.

El registro sumó 223 mil 204 solicitudes en 30 estados, de los cuales 180 mil 809 pasaron a la siguiente fase. ı Foto: Conavi

Asimismo, se debe pertenecer a sectores prioritarios, como lo son mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad o familias en situación de rezago social.

Estos registros podrán realizarse durante las convocatorias que sean abiertas en cada uno de los municipios, por lo que las personas deberán permanecer atentas a las fechas en las que estén disponibles dichas convocatorias.

Para poder participar en cualquier esquema de vivienda de la Conavi, las y los interesados deben ser mayores de edad, no ser propietarios de una vivienda, no contar con crédito Infonavit, FOVISSSTE o de cualquier institución y contar con ingresos familiares bajos.

