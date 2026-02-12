Corral pide revisar la Reforma Judicial antes de la elección de 2027

El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, advirtió que la Reforma Judicial debe corregirse antes de la elección del 50 por ciento restante de juzgadores prevista para 2027, tras evidenciarse “casos ejemplares de desconocimiento brutal” en su implementación en los estados.

El legislador también llamó a legislar “sin prisa” la figura de “jueces sin rostro”, advirtiendo que podría entrar en conflicto con estándares internacionales de derechos humanos si no se regula con extremo cuidado.

En entrevista con representantes de medios de comunicación, Corral Jurado señaló que la primera etapa de la Reforma Judicial ha revelado fallas importantes que obligan a una evaluación inmediata.

“Estamos obligados a analizar qué ha pasado en el primer año. Y a la luz de este primer año podemos hacer una evaluación”, afirmó el senador, quien agregó que “donde más se han generado estos casos es en las entidades federativas”.

No podemos lamentar el debilitamiento del orden internacional frente a las hegemonías, y replicar este modelo en nuestra legislación interna, eludiendo los Acuerdos Internacionales.



La justicia debe proteger a quienes la imparten, pero sin sacrificar garantías fundamentales. No… pic.twitter.com/HPWiB7EqK9 — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) February 12, 2026

El legislador identificó como principales áreas de corrección el perfil judicial, los comités de evaluación y el sistema de tómbolas para seleccionar candidatos.

“Tiene que haber criterios mucho más claros y definidos del universo de candidatos”, enfatizó. “Tiene que prevalecer y privilegiarse la carrera judicial, la experiencia, el conocimiento. Tiene que haber exámenes”.

Respecto a la posibilidad de juntar la elección judicial con los comicios constitucionales de 2027, Corral fue enfático: “Yo recomendaría que no se juntaran”. Argumentó que “si de suyo la elección judicial es complicada, con tantos nombres, con tantas boletas, agregarle todos los cargos constitucionales de la elección del 27 hace una elección sumamente complicada”.

Respecto a la figura de “jueces sin rostro”, incluida en la agenda prioritaria del grupo parlamentario de Morena para el actual periodo ordinario, el senador advirtió que debe legislarse con sumo cuidado para no violar la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Lo que no puede hacer el Senado es legislar una figura que vaya en contra del estándar de convencionalidad”, subrayó.

Corral explicó que el artículo octavo de dicha convención señala “el derecho de las personas a tener frente a sí un juez no sólo competente, sino independiente e imparcial”, y cuestionó: “¿Cómo aseguraríamos la imparcialidad de un juez?” con identidad reservada.

Respecto al calendario legislativo para esta figura, Corral señaló que aún no hay fecha. “La verdad, a mí me gustaría que nos tomáramos el tiempo que sea necesario. Aquí no valen las prisas, cuando se trata de temas que tocan centralmente el sistema de los derechos humanos”, agregó.

MSL