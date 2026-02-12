Este 11 de febrero el Senado de la República avaló en lo general y en lo particular la reducción de la jornada laboral en México, por lo que esta será de 40 horas semales; sin embargo, esta reducción se realizará de manera gradual.

El pleno del Senado emitió 121 votos a favor en lo general de las reformas que se realizaron al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que se emitieron 103 votos a favor y 15 en contra en lo particular.

Luego de alcanzar la mayoría calificada en el Senado de la República, el dictamen de moficiación fue remitido a la Cámara de Diputados para que se pueda cumplir con el proceso legislativo bicameral.

¿Cuándo entra en vigor la Ley de las 40 horas semanales en México?

De acuerdo con el comunicado del Senado, la reducción de la jornada laboral en México se realizará de manera gradual, y en el artículo tercero transitorio del artículo 123 se especifica que para este 2026 la jornada laboral sea de 48 horas a partir del 1 de mayo.

Asimismo, se establece que el 1 de enero de cada año se refleje una reducción de dos horas en la jornada laboral del país, por lo que estas reducciones llegarán a las 40 horas hasta el año 2030.

La reducción de la jornada laboral en México quedará de la siguiente manera en caso de ser aprobada en la Cámara de Diputados, y pulicada en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor:

2026: Entrará en vigor y será el periodo de transición

2027: 46 horas laborales a la semana

2028: 44 horas laborales a la semana

2029: 42 horas laborales a la semana

2030: 40 horas laborales a la semana

En esta reforma de ley se establece también que las personas deben contar con al menos un día de descanso con goce de sueldo por cada seis días laborales a la semana.

Asimismo, se puntualiza que las horas extras no deben exceder un total de doce horas a la semana, y estas pueden distribuirse en máximo cuatro horas diarias en cuatro días semanales, por lo que una jornada laboral de 8 horas; en caso de laborar cinco días a la semana, podría extenderse hasta a 12 horas días.

Debido a esto, se puntualiza que en caso de que se superen 12 horas al día en una jornada laboral, el empleador deberá pagar el 200 por ciento adicional del salario correspondiente a las horas que comprendan la jornada laboral.

En cuanto a las horas extras, también se establece que aquellas personas que sean menores de 18 años de edad no podrán trabajar tiempo extra, por lo que su jornada laboral deberá limitarse a las horas semanales que se establezcan anualmente.

