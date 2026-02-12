Marcelo Ebrard afirma que México busca mantener y perfeccionar el T-MEC

En el marco de la revisión al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el objetivo es perfeccionar dicho convenio, subrayó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Tenemos claro que nuestro mandato es pues que continúe el Tratado, que se perfeccione y ya al perfeccionar, digo, hay temas muy específicos, quizás sea en materia de cuando disponga la Presidenta de explicarles todos esos temas específicos, pero digamos que ya tenemos ese mandato”, comentó durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves.

Al exponer el balance de la reunión a la que acudió la semana pasada en Washington, Marcelo Ebrard destacó entre los puntos abordados el del arancel “disfuncional” que se aplicó al acero y al aluminio.

No obstante, Marcelo Ebrard enfatizó en la petición que se hace para “alinear” los aranceles relativos a la industria automotriz, de manera que no se conviertan en una desventaja para el mercado mexicano.

“El otro tema es la alineación de aranceles que tiene que ver con la industria automotriz. ¿Por qué alineación? Porque se han venido tomando decisiones a lo largo del tiempo con diferentes tipos. Entonces, necesitamos que sean homogéneos respecto a las industrias automotrices para que no se conviertan en desventaja”, declaró Marcelo Ebrard.

Sobre las consultas que los países han hecho a sus sectores respecto al TMEC, subrayó que en el caso de México ninguno se pronunció por terminar con ese convenio comercial.

“Queda muy claro que en todas no tenemos ningún caso que se haya planteado, por parte de empresas mexicanas o sectores en México, que no se ratifique el tratado. Todo mundo está en favor de que sí se siga adelante, se revise, se siga adelante, se renueve y se perfeccione”, sostuvo TMEC.

En materia de seguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó la reunión a la que asistieron los secretarios de Marina y de Defensa Nacional, Raymundo Morales y Ricardo Trevilla, no derivó en la firma de algún acuerdo.

“No hay ningún acuerdo firmado ni mucho menos, sino sencillamente la asistencia del general secretario, el almirante secretario a esta reunión del hemisferio occidental”, explicó.

Ante las declaraciones de funcionarios estadounidenses, que tras el encuentro aseguraron que Estados Unidos restaura su fortaleza a través de la cooperación con otros países, mencionó que los secretarios mexicanos tienen la instrucción de llevar el mensaje de que aquí se defiende la soberanía.

“El general secretario y el almirante además de que llevan una instrucción muy clara de defensa de nuestra soberanía, ellos mismos son patriotas. Son instituciones muy patrióticas. Y ellos tienen una convicción de defensa de la soberanía muy clara. Entonces, asisten a la reunión invitados, pero es muy claro que la los objetivos de las Fuerzas Armadas, pues es la seguridad nacional en el marco de nuestra soberanía y nuestra Constitución y la colaboración y la cooperación”, subrayó.

