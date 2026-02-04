Portafolio de inversión privada alcanza 406.8 mmdd, destaca Marcelo Ebrard

El portafolio de inversión privada con el que cuenta la Secretaría de Economía (SE) alcanzó los 406 mil 800 millones de dólares, contempla dos mil 539 proyectos en todo el territorio nacional, y emplear a un millón 630 mil personas trabajadoras, destacó el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón, durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones.

“Al día de hoy tenemos 406 mil 800 millones de dólares de inversión. Los proyectos subieron de dos mil 241 a dos mil 539 y los empleos que se van a generar aumentaron de 1 millón 460 a 1 millón 630 mil gracias a las mil personas que nos acompañan y a los Comités de Promoción de la Inversión de los estados”, indicó.

Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo que ya se tienen identificados los principales proyectos de inversión que se realizarán en las 32 entidades federativas, “con el propósito de que todo el Gobierno federal de aquí presente, respaldemos, facilitemos, aceleremos, y cuidemos esas inversiones”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR