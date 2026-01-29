EU plantea ajustes al T-MEC, pero se mantendrá la estructura central: Ebrard

Luego de la visita a Washington para reunirse con sus homólogos estadounidenses, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que, las “reformas estructurales” que busca Estados Unidos se traducen en “adicionar algunas cosas” al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero aún no hay claridad de cómo se harán esos cambios, y afirmó que la “estructura primordial” del tratado se mantendrá.

“Cuando ellos hablan de reforma estructural, quiere decir que quieren adicionar algunas cosas, como por ejemplo, ampliar reglas de origen, pero todavía no nos dicen cómo. Es lo que a ellos les gustaría… Nos tendrán que decir cuáles son los cambios que quieren, pero la estructura primordial del tratado va a salir adelante”, indicó.

Ebrard Casaubón añadió que lo que se planteó son protocolos adicionales, pero que se determinarán en los próximos meses.

Asimismo, reiteró que ya se concluyó la primera etapa de consultas sobre el tratado comercial, y ahora ya es una fase “con miras a la revisión del tratado”, y que incluso, ya hay un avance del 90 por ciento entre los 54 puntos que planteó el gobierno estadounidense y los 12 puntos de México, “lo que sigue por delante es que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del tratado”.

Y en ese sentido, destacó que así como se ha trabajado con el gobierno de Donald Trump, también se pretende tener un acercamiento con el Gobierno de Canadá y con el sector empresarial de ese país, se tiene prevista, en febrero, una visita de más de 230 empresas y de su homólogo canadiense para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ayer tuvimos una primera conversación para orientar nuestro trabajo con los Estados Unidos y haremos lo propio con Canadá muy pronto, porque también tenemos que platicar con ellos. Les informo que tenemos una visita planeada de más de 230 empresas, ahora en febrero, y el secretario, mi homólogo canadiense también va a estar aquí. Entonces, ya estamos caminando en esa ruta”, indicó.

Lo importante de la visita a Estados Unidos fue que ya inició otra etapa para la revisión del T-MEC “en tiempo y forma”, puntualizó el secretario de Economía.

MSL