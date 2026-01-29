T-MEC: Van a negociación EU y México con mira en ajustes

El Gobierno mexicano y el estadounidense concertaron iniciar conversaciones formales sobre posibles “reformas estructurales y estratégicas” en materia de reglas de origen y colaboración sobre minerales críticos en el marco de la primera revisión conjunta del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se realizará en junio.

“Ambas partes acordaron iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el contexto de la primera Revisión Conjunta del T-MEC”, indicó una nota de prensa de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

El Dato: EL T-MEC fue firmado el 30 de noviembre de 2018 y entró en vigor el 1 de julio de 2020; cuenta con vigencia de 16 años y está estipulada su revisión cada seis años.

Entre los cambios que al gobierno estadounidense le interesan abordar se incluyen reglas de origen más estrictas para mercancías industriales de sectores clave, así como una colaboración más estrecha sobre minerales críticos y “mayor armonización de las políticas comerciales externas” con el objetivo de proteger a la plantilla laboral de ambos países y medidas para combatir el dumping de productos manufacturados.

Tras la reunión que sostuvieron Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE) y Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos se destacó que se lograron “avances sustanciales”, y acordaron seguir en conversaciones para la eliminación de barreras no arancelarias que Estados Unidos le ha solicitado a México.

“El embajador Greer se reunió hoy con el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, para conversar sobre las relaciones comerciales bilaterales y la próxima revisión conjunta del T-MEC. Ambas partes reconocieron avances sustanciales en los últimos meses y acordaron continuar la colaboración intensiva para abordar las barreras no arancelarias”, agregó la USTR.

83.7 por ciento de exportaciones de México son hacia EU

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía calificó el encuentro como “una muy buena reunión para empezar el año” y que la conversación trató sobre el futuro del tratado comercial, en especial, por la revisión que se realizará durante este 2026.

“Estuvimos conversando sobre aranceles, la sección 232, cómo está evolucionando la industria automotriz y los temas relativos a la exportación e importación entre Estados Unidos y México. También hablamos sobre minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro”, puntualizó.

Más temprano, el funcionario federal mexicano dijo a través de un video en la red social X que tras la reunión con Greer, se encontraría con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

“En la reunión con el secretario Lutnick se dialogó sobre comercio e inversiones entre ambos países, destacando que se sostuvo un intercambio constructivo y positivo. El secretario Ebrard señaló que las reuniones fueron de carácter productivo y reiteró el compromiso de México con una relación económica estrecha, competitiva y mutuamente benéfica”, añadió la SE.

Al respecto sobre los cambios que podría tener el T-MEC, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que las “reformas estructurales” buscarían modificar los decretos constitucionales que impulsó Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, para proteger la industria energética petrolera e incluso la relacionada al litio y minerales críticos.

El especialista consideró que Estados Unidos busca “reformas estructurales” porque así “cambia la estructura económica que surge a partir del tratado de libre comercio, creo ellos van a estar impulsando la posibilidad de que Petróleos Mexicanos (Pemex) se abra más a la inversión extranjera, y que lo mismo pase en el sector eléctrico (Comisión Federal de Electricidad) y en ese entorno van a querer acceder al litio (LitioMx)”.

Y sobre las “reformas estratégicas” señaló que parecen ir en el sentido de poner mayores barreras para que México alcance acuerdos comerciales con países que no tienen economías de libre mercado como lo es China, “me parece que puede ser que intenten establecer un mayor control sobre la economía mexicana tratando de establecer algún tipo de barreras no arancelarias”.

Hernández añadió que Estados Unidos quiere tener un control “más imperialista” sobre la economía mexicana y sobre los recursos naturales que le ayuden a alcanzar la reindustrialización en su territorio.

“Las negociaciones del T-MEC hay que verlas a la luz de este imperialismo económico que se ha establecido con Donald Trump, que busca el control de los mercados, de las cadenas de suministros, de los medios de transporte, la búsqueda de expulsar capitales extranjeros que sean rivales de los capitales estadounidenses y en ese sentido convertir a México en una economía primaria exportadora que entregue recursos naturales que sean funcionales a la reindustrialización de los Estados Unidos”, puntualizó.

Intercambio comercial ı Foto: Especial

T-MEC limita el desarrollo de la relocalización

› Por Cuahutli R. Badillo

La próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no garantiza un panorama positivo para la atracción de nearshoring en el país, y aunque ocurriera, las reformas constitucionales recientes como la del Poder Judicial, la electoral que todavía se discute, e incluso la que permitirá la reducción de jornada laboral podrían “complicar” el potencial del nearshoring, señaló Fitch Ratings.

“No tenemos demasiada confianza en un escenario del T-MEC que realmente libere un potencial de nearshoring muy positivo para México. Incluso si eso ocurriera, creemos que hay muchas reformas internas en curso en México que podrían ir en contra de ese potencial de nearshoring”, añadió Todd Martínez, director senior de calificaciones soberanas de Fitch.

El Dato: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizará este jueves una llamada con su homólogo, Donald Trump, en donde se prevé traten este tema.

El analista destacó que, actualmente, hay una menor preocupación por escenarios adversos por aranceles; no obstante, la incertidumbre que permea en torno a la revisión del tratado comercial es latente, pero si el gobierno estadounidense se quisiera retirar del T-MEC, ya lo habría hecho, y “las acciones arancelarias” sugieren que ven algunos “incentivos” de tener un esquema preferencial con México.

“Aunque estamos menos preocupados por escenarios muy negativos, no diría que tengamos confianza en un escenario excelente para México; es decir, uno en el que logre romper con el crecimiento muy bajo que lo ha caracterizado durante tanto tiempo”, añadió.

Fitch Ratings ı Foto: Reuters

Martínez señaló que, aunque el T-MEC se mantenga vigente hay una posibilidad de que entre en un “modo zombi”, es decir, un acuerdo que existe en papel, pero que cada año deberá renovarse o que “deba tomarse con cautela” ante la amenaza de que Estados Unidos aplique medidas arancelarias cuando así lo disponga, y en ese sentido, no hay confianza de que en México pueda haber un repunte del nearshoring.

El analista indicó que el crecimiento de la economía mexicana en 2025 fue positivo, entre 0.4 y 0.5 por ciento, luego de las previsiones de recesión; además, el hecho de que las exportaciones se hayan incrementado alrededor de 8.0 por ciento fueron hechos benéficos en un momento de mucha incertidumbre comercial, pero ahora está el reto de la atracción de inversiones, y aunque el Plan México plantea que es necesario el capital privado, se debe tener cautela.

TMEC ı Foto: Especial

“Está el Plan México, que es la estrategia insignia de desarrollo del Gobierno. Lo que nos gusta de él es que reconoce la necesidad de inversión privada, dado que el Estado no cuenta con los recursos para un modelo de desarrollo liderado por el sector público. Pero habrá que ver qué tanto éxito tiene en atraer el apetito del sector privado. El principal caso de prueba que estaremos observando de cerca son las subastas, licitaciones e inversiones mixtas en el sector de hidrocarburos y electricidad”, agregó.

El Tip: Fitch descarta que EU vaya a salir del Tratado Comercial, ya que estiman que Trump ve incentivos para continuar en él.

Modifican expectativa. Respecto al crecimiento de México, la agencia calificadora afirmó que al cierre del año pasado, el crecimiento fue positivo, al ubicarse entre 0.4 y 0.5 por ciento, un crecimiento moderado, pero que no caerá en recesión.

Todd Martínez, destacó que lo anterior fue posible, debido a que las exportaciones registraron un aumento de 8.0 por ciento al cierre del año pasado, así como finanzas externas sólidas y un mercado local profundo.

“Ahora estamos menos preocupados por escenarios arancelarios realmente adversos para México, aunque la renegociación pendiente del T-MEC mantiene todo esto muy incierto”, dijo.

