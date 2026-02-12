México mantiene vuelos hacia Cuba: CSP

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, en la conferencia del pueblo del 11 de febrero de 2026

Los vuelos que realiza México hacia Cuba no se han suspendido, a pesar de la pausa que decretó el gobierno de la isla ante la falta para cargar combustible en su territorio, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Explicó que las aeronaves que van a la isla cargan turbosina en nuestro país, lo que les permite mantener sus vuelos.

814 toneladas de víveres envió México a Cuba

Sobre el envío de ayuda humanitaria, comentó que esta misma semana regresará el barco en el que se envió, para luego volver a zarpar y completar la ayuda humanitaria que se comenzó a dar a partir de este fin de semana.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El chiste es no perder

Respecto a la colecta de víveres que realizan organizaciones civiles, opinó que también se podrían sumar a los envíos que ya se hacen por medio del Gobierno, aunque aclaró que por ahora ésta no es una iniciativa gubernamental.

“Sé que hay grupos que están organizándose para juntar víveres y, pues, si lo pueden entregar, también se enviarán… Nosotros todavía no lo hacemos, porque estamos enviando lo que teníamos, además del apoyo que normalmente se da a través de AMEXCID”, dijo.

Para ello, comentó, se pondrá a disposición un enlace con la Segob.