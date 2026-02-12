No hubo nada desde México; EU tiene que dar explicación oficial: CSP sobre supuestos narcodrones en El Paso

Tras las contradicciones que surgieron dentro de la propia administración estadounidense sobre la supuesta identificación de drones operados por el crimen organizado y que llevó a la suspensión temporal del espacio aéreo sobre El Paso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que del lado mexicano no se identificó el sobrevuelo de tal tipo de aeronaves, y subrayó que es el gobierno de Estados Unidos el que debe explicar lo ocurrido.

“Nosotros no tenemos, como dije ayer, o sea, no hubo nada desde México, en eso pueden tener toda la certeza. Y en todo caso, pues ellos tienen que dar la explicación oficial”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que los informes que surgieron sobre el supuesto dron tampoco especificaban que éste perteneciera a México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se consultó al gobierno estadounidense, pero hasta ahora no se ha recibido alguna respuesta.

También, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que esto no generó ninguna afectación al territorio mexicano.

“Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta. Entonces, ellos tendrán que explicar. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en el paso”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

