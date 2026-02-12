Vacunación funciona, si no habría millones de casos de sarampión: Ssa

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ante el brote de sarampión que enfrenta México desde el año pasado, el Gobierno federal llamó a la calma y aseguró que la mayoría de la población ya está vacunada y que se cuentan con más de 28 millones de dosis para continuar con la aplicación a los grupos vulnerables que, en este caso, son las personas menores de 50 años de edad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó el brote de sarampión a la baja cobertura de vacunación en sexenios pasados.

“Como se ha visto que hay un brote de sarampión: Primero. Hay que guardar la calma, porque si no, se genera una idea de que ‘estamos frente a una terrible circunstancia’. Entonces, hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias”, dijo.

El Dato: Claudia Sheinbaum se reunió ayer con los 32 gobernadores, con quienes abordó el plan de acción contra el sarampión debido al avance que ha tenido en las últimas semanas.

La mandataria comentó que, en otras administraciones, la segunda dosis contra sarampión se aplicaba a los seis años después de la primera, que se ponía al año de edad, lo cual se modificó a partir de 2021 para que la segunda vacuna comenzara a aplicarse a los 18 meses.

Aunque mencionó que cada enfermedad tiene su propia evolución, refirió que se harán los esfuerzos para controlar la propagación antes del Mundial del que México será sede este año.

“Bueno, cada enfermedad tiene su procedimiento. Lo que vamos a hacer es una campaña intensiva de vacunación, para que no haya ningún problema. Pero sí es muy importante esto de que la mayor parte de la población ya está vacunada”, declaró.

Además, aseguró que nuestro país cuenta con más de 28 millones de vacunas disponibles, las cuales no sólo alcanzarán, sino que “nos van a sobrar”, debido a que gran parte de la población, particularmente en niños, ya recibió la dosis correspondiente.

En este sentido, Sheinbaum Pardo remarcó que actualmente la estrategia de vacunación se centra en la población de 13 a 49 años, por ser los grupos etarios que crecieron durante los años en donde no hubo una cobertura amplia.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, expuso que las coberturas más bajas de segundas dosis se registran en los grupos que crecieron entre los gobiernos de Ernesto Zedillo a Enrique Peña Nieto, debido a que la indicación entonces era la de aplicar la segunda dosis a los seis años de edad.

Explicó que las personas mayores de 50 años no requieren aplicarse la vacuna, debido a que tiempo atrás hubo mayor circulación de la enfermedad, entonces la población adquirió una protección natural ante la alta circulación.

Al retomar el tema, la Presidenta comentó que, con esto, se descarta que la aplicación de vacunas haya sido baja durante el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

“Y esta idea de que ‘en el periodo del Presidente López Obrador no se vacunó a nadie’ y que… En este mismo estudio que se ve, que es del Instituto Nacional de Salud Pública, se ve que hay una prevalencia de vacunación muy alta en los niños y niñas de cero a 7 años”, dijo.

El subsecretario Ramiro López Elizalde señaló que, ahora, la prioridad es inmunizar a niños entre seis meses y 12 años; además, hizo un llamado a que, si un menor no ha recibido alguna dosis, debe ser llevado a vacunar. Para ello se habilitaron más de 21 mil centros de salud para garantizar el acceso a la dosis.

Subrayó que no se necesita un refuerzo adicional para aquellos que recibieron sus dos dosis; los contagios se ven en personas que no completaron su esquema en el pasado.

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, aseguró que la estrategia de vacunación funciona, pues, de lo contrario, habría millones y no miles de casos como hasta ahora se ha mantenido.

Expuso que desde el brote iniciado en 2025 a la fecha, se han registrado nueve mil 74 casos, dando así una tasa de 6.7 casos por cada cien mil habitantes.

“Somos 133 millones de mexicanas y mexicanos. Hemos tenido hasta el momento 9 mil 74 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la estrategia de vacunación está funcionando, porque si no tuviéramos la protección de la vacunación, y siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión. Y lo que tenemos es 9,074 casos totales de sarampión”, sostuvo.

David Kershenobich explicó que esta enfermedad tiene indicadores de alto contagio, debido a que una sola persona puede infectar a 18 y el virus permanece por dos horas en el espacio en donde estuvo la persona afectada.

Por ello, enfatizó el llamado a que la población acuda a completar su esquema de inmunización, en caso de no tener la cobertura total, al subrayar que la vacunación no sólo evita el contagio, sino que aminora la gravedad de la enfermedad entre quienes ya hayan incubado el virus.

El secretario destacó que el primer caso se dio en el estado de Chihuahua, en donde se llegaron a registrar 500 casos en un día hasta llegar a los cuatro mil, pero una vez iniciada la jornada de vacunación, se abatió el brote en la entidad.

Reconoció que, hora, el brote se concentra en otros estados como Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México.

En cuanto al número de defunciones, reportó que se tienen confirmadas 28 y una más estaba en proceso de confirmarse que la causa sí fuera sarampión. Subrayó que 21 de los casos ocurrieron al inicio del brote en Chihuahua y fue en personas no vacunadas.

El funcionario finalizó su mensaje con un exhorto a la calma, asegurando que casi toda la población mexicana ya se encuentra vacunada.

“La gran parte de la población mexicana ya está vacunada. Ya hay un número muy significativo y eso es lo que nos está permitiendo controlar el brote. Si no hubiéramos tenido a la población vacunada, la eliminación que se logró en Chihuahua y que se está logrando en estas siete entidades federativas no estaría ocurriendo”, recalcó.

Brote en el país ı Foto: Especial

Resalta IMSS avances en inmunidad

Por Claudia Arellano

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó los resultados de seroprevalencia sobre inmunidad contra el sarampión derivados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), los cuales incluyeron 12 mil visitas domiciliarias y la toma de más de tres mil muestras de sangre.

Durante la presentación, el titular del Seguro Social explicó que estos datos permiten conocer con mayor precisión el nivel de protección de la población frente a esta enfermedad altamente contagiosa, así como identificar áreas de oportunidad para fortalecer las estrategias de vacunación.

Robledo Aburto destacó la relevancia de completar los esquemas de inmunización, al señalar que la primera dosis de la vacuna contra el sarampión ofrece una protección de hasta 95 por ciento, mientras que la segunda eleva la inmunidad hasta 99 por ciento.

“El completar el esquema es fundamental no sólo para proteger a niñas y niños, sino también para reducir el riesgo de brotes en adolescentes y adultos jóvenes”, enfatizó.

El funcionario subrayó que el nuevo esquema de vacunación impulsado por el IMSS busca cerrar brechas de cobertura, reforzar la aplicación oportuna de la segunda dosis y garantizar una protección comunitaria más sólida.

Asimismo, reiteró que la vacunación es una de las intervenciones de salud pública más efectivas y seguras, y llamó a madres, padres y personas cuidadoras a verificar las cartillas de vacunación y acudir a las unidades médicas para completar esquemas pendientes.

Con estos resultados, el IMSS fortalece la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas para evitar la reaparición de enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión.

Anuncian 15 millones más de dosis SRP

› Por Claudia Arellano

El Gobierno federal adquirirá 15 millones de dosis adicionales de vacuna contra el sarampión con el objetivo de fortalecer la reserva estratégica para el segundo semestre del año, informó Carlos Ulloa, director general de Birmex, tras una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario detalló que las vacunas serán importadas de India y se sumarán a las 28 millones de dosis que actualmente se encuentran disponibles en el país.

“Está programado para que a finales del semestre lleguen 15 millones”, precisó Ulloa al salir del encuentro.

Con esta compra extraordinaria, México busca garantizar el abasto suficiente ante el incremento de casos y reforzar la estrategia nacional de contención del sarampión.

Además, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Ramiro López Elizalde, subrayó que la principal herramienta para frenar la enfermedad es la vacunación.

El Tip: diputados del PRI advirtieron que, de no observar resultados, promoverán la comparecencia de autoridades de la Ssa para que informen sobre las acciones emprendidas.

“Esta estrategia está aprobada en México y en el mundo, por expertas y expertos en el tema. Hemos tenido el acompañamiento técnico y también, por parte de la OPS y la OMS, que son organizaciones dedicadas a guardar la salud pública de todas las personas. Incluso nos han acompañado a los estados, a territorio, para verificar y estar con nosotros, y de alguna manera que sepan que se está teniendo éxito en la estrategia”, afirmó.

El funcionario explicó que, ante la detección de un caso sospechoso, se activa de inmediato un cerco vacunal para evitar la propagación del virus.

“Hoy contamos con 28 millones de dosis disponibles, listas para aplicarse de inmediato; esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026. Para que dimensionemos. En un año normal, sin brote, México aplicaba entre 5 y 6 millones de vacunas contra sarampión”, expuso.

López Elizalde aseguró que existe suficiencia de biológicos para proteger a la población y destacó que el grupo prioritario lo conforman niñas y niños de entre seis meses y 12 años de edad, por ser el sector más vulnerable frente a la enfermedad.

“La conclusión es que, para tranquilidad de todas y todos, tenemos las vacunas suficientes para proteger a la población. Nuestro grupo prioritario son las niñas y los niños entre 6 meses y 12 años, ya que representan la población más vulnerable ante el sarampión”, puntualizó.

La compra adicional forma parte de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno federal para mantener bajo control el brote y asegurar cobertura oportuna en todo el territorio nacional.

Oposición acusa a 4T de negligencia criminal

› Por Tania Gómez y Claudia Arellano

Luego de que el director del IMSS, Zoé Robledo, responsabilizó del brote de sarampión a las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, al señalar que no se aplicaron segundas dosis de la vacuna, el exdiputado emecista Salomón Chertorivski refutó la información, al afirmar que la declaración es “un intento burdo de engañar a los mexicanos”.

Argumentó, en su red X, que en 2012 la cobertura contra el sarampión era de 98.8 por ciento en la primera dosis y 91.8 por ciento en la segunda, y que para el 2024, la administración pasada, que tenía como responsable al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la tasa de vacunación disminuyó de 79.8 en la primera dosis a 68.9 por ciento en la segunda.

No son “mis datos”, sino información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), argumentó el exsecretario de Salud con Felipe Calderón, quien sostuvo que en vacunación no se improvisa: “cuando el Estado prefiere ‘ahorrar’ y ‘hacer clientelas’, desprotege criminalmente a la infancia”.

El Tip: expertos consideran que México está en riesgo de perder su estatus de país libre de sarampión, por parte de la OPS, a sólo unos meses del inicio del Mundial de Futbol.

Por separado, senadores y diputados del PAN y médicos especialistas denunciaron en la Cámara alta que la epidemia de sarampión que azota a México, con más de nueve mil casos registrados y 28 defunciones, es consecuencia directa de la negligencia del Gobierno de Morena, que “desmanteló el programa nacional de vacunación”.

El señalamiento se centra en que el grupo etario más afectado son los niños entre 0 y cuatro años; que debieron haber sido vacunados en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, la senadora Laura Esquivel, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, argumentó que “el regreso del sarampión no es casualidad y no es un accidente. Es culpa de Morena, (que) en nombre de la austeridad, privó a nuestras niñas y niños de uno de los derechos más elementales, que son las vacunas”.

Al citar datos de la OPS, el diputadopanista Éctor Jaime Ramírez Barba, destacó: “Hace 10 años estaban vacunados más del 90 por ciento de las niñas y los niños mexicanos. Hoy, en tiempos de la 4T, ese porcentaje apenas llega al 63 por ciento”.

Al respecto, Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo, destacó que “el 26 por ciento de los casos se han presentado en el 2026”. Es decir, más de una cuarta parte de los contagios ocurrieron en apenas seis semanas, lo que demuestra que “la epidemia está activa y en fase de crecimiento acelerado”.

REACCIÓN TARDÍA. El vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring, aseguró que la crisis de sarampión en México se le ha salido de las manos al Gobierno de Claudia Sheinbaum, como en su momento fue la pandemia por Covid-19 con López Obrador.

Señaló que se han registrado 30 muertes por esta enfermedad y la tendencia de contagios va al alza y precisó que hay un enorme rezago en la estrategia de vacunación y el Gobierno tampoco fomenta la importancia de inmunizarse.

El legislador dijo que, en este año, suman dos mil 642 casos confirmados de sarampión en México y siete estados concentran el 85 por ciento, de acuerdo con información de la Ssa.

También destacó que las entidades con más casos son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México, todas con una tasa mayor a uno por cada 100 mil habitantes.

“No puede ser que no tenga México la capacidad de promover una campaña de vacunación correcta, acciones sanitarias firmes y una política de salud para cada región del país ante este tipo de enfermedades peligrosas”, agregó.

El grupo parlamentario del PRI en San Lázaro también acusó al Gobierno federal de actuar de manera tardía e insuficiente ante el brote de sarampión que afecta al país, y exigió la implementación inmediata de una estrategia sanitaria nacional basada en evidencia científica y con cobertura universal de vacunación.

Según cifras citadas por la legisladora Ofelia Socorro Jaso, México registra ocho mil 899 casos confirmados en lo que va del año y 28 defunciones asociadas desde el inicio del brote en febrero del año pasado. En 2026, dijo, se han contabilizado más de dos mil 600 contagios.

Al referirse a la instalación reciente de módulos de vacunación, criticó que la reacción del gobierno haya sido tardía, incluso después de registrarse fallecimientos este año: “Fatalmente están actuando tardíamente”, expresó.

Asimismo, denunció que el presupuesto destinado a vacunación sufrió recortes de hasta 43 y 64 por ciento en ejercicios anteriores, lo que, dijo, debilitó la capacidad preventiva del sistema de salud.

INMUNIZACIÓN SRP ı Foto: Especial

En Vacuna Patria, problemas de producción

Por Yulia Bonilla

La vacuna mexicana Patria, desarrollada desde inicios de la pandemia de Covid-19, y para la cual las autoridades de salud trazaron nuevos usos para otras enfermedades en el transcurso de estos años, registró problemas en su producción, así lo dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al hablar de los planes para el fortalecimiento de la producción de vacunas en el país, la mandataria fue consultada sobre qué avances ha habido con el proyecto mexicano iniciado durante el gobierno anterior, a lo que respondió: “Está en el tema del desarrollo de Patria que tuvo algunos problemas para su producción. Entonces se está revisando eso”.

La Presidenta recordó que el convenio para la producción de vacunas ARN mensajero entre la Secretaría de Salud, Birmex y las empresas Liomont y Moderna, firmado el pasado 9 de febrero, es para adquirir más vacunas al laboratorio estadounidense Moderna, pero se adquirirán también a otras empresas