Prevén aprobar enmienda en San Lázaro en 2 semanas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, previó que la minuta en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas podría discutirse y, en su caso, aprobarse en el pleno entre el martes 24 y miércoles 25 de febrero.

El legislador subrayó que el proceso no será acelerado y se respetarán los tiempos legales: “Antes de subirse al pleno, vamos a proporcionar lo que dice la ley, sin precipitación y sin prisas. Se va a deliberar ampliamente. Va a haber sus tiempos, no habrá fast track, los tiempos que establece la ley no se van a apresurar ni a precipitar; por eso, estaremos aprobándola, si así ocurre todo como lo he dicho, el 24-25 de febrero”.

En conferencia, recordó que el Senado aprobó la reforma constitucional como cámara de origen y la turnó a San Lázaro, donde fue enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, las cuales sesionarán de manera conjunta. Dijo desconocer si la minuta sufrirá modificaciones, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a las comisiones.

121 senadores avalaron la reforma el pasado miércoles

Señaló que el dictamen podría elaborarse entre jueves y viernes, circularse el fin de semana y que el lunes se invite al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, a una reunión de trabajo.

Posteriormente, indicó, se otorgarán los cinco días que establece la ley para recibir opiniones de empresarios, trabajadores y organizaciones sindicales antes de que el dictamen sea llevado al pleno.

El legislador respaldó la iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que cumple con su compromiso de aplicar gradualmente la semana laboral de 40 horas antes de concluir su mandato.

Reconoció que existen inquietudes por parte de empresarios, quienes han expresado preocupación sobre el impacto económico de la medida. No obstante, sostuvo que la propuesta busca un equilibrio.

“Para mí es un avance significativo lo que se aprobó en el Senado y nosotros lo vamos a respaldar. Nadie puede negar que es un avance establecer horas por año. Yo sí le creo a la Presidenta”, afirmó.

