Sheinbaum anuncia incentivos al cine mexicano; Salma Hayek participará en presentación

Claudia Sheinbaum anuncia nuevos incentivos para el cine mexicano durante su conferencia matutina en Palacio Nacional; actriz Salma Hayek (der.) presentará programa.

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que el Estado mexicano respaldará las producciones nacionales mediante la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y adelantó que el próximo domingo se anunciarán incentivos fiscales y mecanismos de apoyo para fortalecer la industria, con la participación especial de Salma Hayek.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el respaldo será exclusivamente para producciones mexicanas, con énfasis en el cine independiente, proyectos en lenguas originarias y propuestas que fortalezcan la diversidad cultural del país.

La mandataria también informó que se incrementará el presupuesto para el fomento al cine, de forma que se dará prioridad a producciones independientes sin financiamiento propio, en lugar de grandes proyectos comerciales.

No es apoyo a cualquier producción, son producciones mexicanas Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Explicó que los incentivos serán definidos por una comisión que evaluará los proyectos con el objetivo de fomentar el llamado “nuevo cine” mexicano y ampliar la producción de series y películas en el país.

Sheinbaum confirmó que Salma Hayek visitará México para participar en el anuncio, en reconocimiento a su trayectoria internacional y su respaldo a la cultura mexicana. Recordó que el posicionamiento global de la figura de Frida Kahlo se fortaleció tras la película Frida, protagonizada y producida por la actriz.

Asimismo, destacó que Hayek realiza actualmente otra producción en Veracruz, cuyos paisajes han servido como escenario cinematográfico.

Adelanta cambios en legislación contra uso indebido de IA, más espacios para el cine...

En otro punto, la presidenta resaltó la reforma que protege a actores y actrices de doblaje frente al uso no autorizado de sus voces mediante inteligencia artificial. La iniciativa establece salvaguardas contra la clonación y uso indebido sin consentimiento.

Destacó el fortalecimiento de escuelas de cine, teatro y danza, ahora gratuitas, así como la creación de una escuela de oficios cinematográficos en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y el impulso al Faro Cosmos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Finalmente, enfatizó que la nueva legislación garantizará espacios de exhibición tanto en salas como en plataformas digitales para asegurar que las producciones nacionales lleguen a las audiencias.

Se apoya la producción, pero también se garantiza dónde verla Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Concluyó que tanto la ley de cine como la de protección al doblaje son pilares de una política cultural de Estado basada en derechos culturales, identidad y promoción internacional de México.

