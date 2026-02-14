‘El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias’: Sheinbaum dedica mensaje por 14 de febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje por el 14 de febrero, en el cual en México se conmemora el Día del Amor y la Amistad, y exaltó la capacidad del amor para vencer al “odio, el miedo y hasta las calumnias”.

A través de redes sociales, Sheinbaum Pardo escribió un breve mensaje alusivo a la festividad que se celebra este sábado en México (conocida en otros países como “San Valentín”).

En el mismo, además de desear una felicitación a todas y todos por la festividad de este sábado, aseguró que el amor es la respuesta frente a situaciones adversas.

Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 14, 2026

Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum asiste a Tlaxcala para encabezar diversos eventos, entre ellos la supervisión de la Ampliación de Bachillerato Nacional plantel Tlaxcala, en San Pablo del Monte.

¿Por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad HOY 14 de febrero?

El Día del Amor y la Amistad es una jornada que se celebra en México y otros países cada 14 de febrero, cuyo objetivo es recordar nuestro cariño a amigos, pareja, familiares y personas cercanas.

Los motivos de esta celebración se remontan a varios siglos atrás, particularmente al siglo II, donde, según algunos historiadores, existió un sacerdote de nombre Valentín que oficiaba bodas en secreto durante una estricta prohibición durante el mandato del autoritario Gregorio II en el Imperio Romano.

Valentín fue descubierto y ejecutado un 14 de febrero del año 270, a partir de lo cual se convirtió en una figura relevante. Así, en el siglo X, el Papa Gelasio I estableció el 14 de febrero como el día en conmemoración a San Valentín.

Esta conmemoración trascendió el calendario católico y se convirtió en un día de festejo universal. Mientras que, en algunos países, este día aún se conoce como Día de San Valentín, en México es más común llamarlo Día del Amor y la Amistad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am