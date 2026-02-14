Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero?

Flores, chocolates, globos y osos de peluche. Año con año vemos hoy, 14 de febrero, las calles se llenan de corazones y detalles románticos por todos lados. A algunos les parece cursi, mientras que para otros es una celebración a la forma más bella de afecto. Sea como sea, así es la tradición este San Valentín o Día del Amor y la Amistad.

El 14 de febrero se conmemora en México y otras partes del mundo el Día de San Valentín, que no es más que una conmemoración al amor. Así, esta fecha en el calendario es un pretexto para recordar a nuestras parejas, esposos o esposas, pero también a nuestros amigos, mascotas, familiares queridos e, incluso, a nosotros mismos.

Hoy se conmemora el Día de los Enamorados. ı Foto: La Razón (con Bing IA)

Por ello, las calles se pintan de color rojo con flores y todo tipo de adornos. Pero ¿por qué se celebra San Valentín el 14 de febrero? No preguntes, sólo gózalo. Pero si aún quieres saber, te contamos todo.

¿Por qué se celebra el Día de los Enamorados, San Valentín, el 14 de febrero?

El 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, Día de los Enamorados o simplemente Día de San Valentín, que, más allá de su relación con el santoral, se ha vuelto sinónimo de una celebración a esta forma de afecto.

Pero ¿por qué se celebra el 14 de febrero y quién fue San Valentín?

El 14 de febrero, las calles se pintan de rojo, con corazones y regalos. ı Foto: La Razón (con Bing IA)

Precisamente, que este día se celebre el amor y la amistad está relacionado con la figura histórica de San Valentín. Aunque el nombre de Valentín está relacionado con al menos tres figuras históricas, los investigadores lo relacionan principalmente con un sacerdote que vivió en el siglo II.

En aquella época, según cuenta la historia, el emperador Claudio II prohibió los matrimonios entre personas jóvenes, a causa de que, según él, los soldados eran más eficientes si no tenían ataduras nupciales.

Se cuenta que Valentín oficiaba bodas en privado hasta que fue descubierto. ı Foto: La Razón (con Bing IA)

Ante esto, el sacerdote Valentín desafió esta prohibición y celebró matrimonios en secreto para las parejas jóvenes enamoradas. Sin embargo, cuando fue descubierto por el régimen, fue ordenada su ejecución, precisamente un 14 de febrero del año 270.

A partir de ahí, creció el respeto en su honor, como una figura que celebró el amor en medio de prohibiciones. A causa de esto, en el siglo X, el Papa Gelasio I estableció el 14 de febrero como un día de conmemoración a San Valentín.

Los corazones, chocolates y osos de peluche son regalos que no pueden faltar en San Valentín. ı Foto: La Razón (con Bing IA)

Por ello, desde ese momento, y a pesar de las imprecisiones históricas con la figura de San Valentín, el 14 de febrero se convirtió en un día para celebrar el amor entre parejas, amigos, familiares o con uno mismo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am