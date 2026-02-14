Los pendientes de Marx

Y hablando del caso de Marx Arriaga, nos piden no perder de vista otra controversia sobre la que no ha habido una resolución y no es otra que el uso irregular de documentos o identidades oficiales. Es sabido que en redes sociales Marx difundió escritos para expresar inconformidades ideológicas y políticas contra sus superiores. Ayer, por ejemplo, a pesar de que ya estaba destituido, convocó, a nombre de la Dirección General de Materiales Educativos a una rueda de prensa. Aunque se defienden como ejercicios de transparencia, críticos advierten que podría tratarse de una utilización facciosa de información institucional. Antes, aún como funcionario, es sabido que llamó a constituir “Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos”, una iniciativa que no era de la SEP. No cabe duda que Arriaga deja la dependencia con varias controversias abiertas, como la de su vinculación con Sady Loaiza, exfuncionario del régimen de Nicolás Maduro. Y a ver qué más resulta. Uf.

