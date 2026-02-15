Clínica Hospital de Uruapan del ISSSTE atiende a 226 pacientes en jornada de cirugías oftálmicas

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que la Clínica Hospital de “Uruapan del Progreso” realizó durante cuatro días la primera jornada quirúrgica oftálmica del año, en beneficio de 226 derechohabientes de Uruapan, Morelia, Apatzingán, Huetamo, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas

Este esfuerzo médico, que se llevó a cabo del 9 al 12 de febrero , tuvo como objetivo mejorar la visión de adultos mayores y reducir los pendientes quirúrgicos, a través de una atención especializada, digna y humana.

Durante el primer día de la jornada se benefició a 53 derechohabientes ; el segundo a 63; mientras que el tercero, a 75, y en el último día se registraron 35 casos atendidos. Además, a los pacientes se les colocaron lentes intraoculares, dispositivos artificiales, generalmente de acrílico o silicona, que reemplazan el cristalino opaco (catarata).

Jornada benefició a 226 derechohabientes de seis municipios de Michoacán. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el jefe del Departamento de Atención Médica, Cirilo Zúñiga Magaña, en representación del subdelegado médico, Elías Miranda Blanco, constató la operatividad y el total de abasto de los insumos médicos necesarios para los procedimientos que se realizaron, y recordó a las y los pacientes que en los próximos días se les harán evaluaciones post operatorias.

Esta jornada forma parte de la estrategia que el director general, Martí Batres, impulsa dentro del ISSSTE para colocar en el centro de la atención las necesidades de la derechohabiencia y reforzar el compromiso con una atención médica de calidad.

