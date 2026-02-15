Costa Rica, embajada que SEP ofreció a Marx Arriaga: ‘no la quise tomar para no traicionar’, asegura

Marx Arriaga, durante la transmisión de 24 horas por su protesta en la sede de la SEP, confirmó que la Embajada que le fue ofrecida fue la de Costa Rica.

El ahora exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, confirmó que el titular de la institución, Mario Delgado, le ofreció la Embajada de Costa Rica mientras discutían su sustitución del cargo, pero aseguró que no la aceptó para no “traicionar” a sus compañeros que “creyeron en el proyecto” de los nuevos libros de texto.

En un fragmento de su transmisión de 24 horas como parte de su protesta en la sede de la SEP, Arriaga Navarro respondió a las declaraciones que Delgado Carrillo dio a la prensa el sábado, en donde aclaró que el cambio de titularidad en la Dirección no fue un “cese” ni “suspensión”, sino que fue discutido entre ambas partes.

Ante los intentos de la burocracia neoliberal de la SEP, los verdaderos defensores de la educación levantamos la voz.



Aquí el pronunciamiento de los CoDENEM y el Magisterio Insurgente. Estamos unidos. Esto no va de un puesto, va contra el pueblo y su derecho a una educación. pic.twitter.com/JFVnN1DQZ6 — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 14, 2026

El titular de la SEP aseguró que a Marx Arriaga “se le planteó la posibilidad de que participara en otra área [y] de que representara a nuestro país en un país latinoamericano”, pero que ambas propuestas fueron rechazadas por el funcionario.

Sin embargo, Mario Delgado destacó que ambas partes llegaron a un acuerdo por el que, a partir del 16 de febrero, se aceptaba el cambio en la Dirección.

🔴Marx Arriaga confirma que se le ofreció una embajada, pero —explicó— la rechazó para "no traicionar a la base magisterial".



"Preferí quedarme a defender, al menos unas semanas más, los materiales", dijo.pic.twitter.com/uUTFu27kHj — Azucena Uresti (@azucenau) February 15, 2026

Al respecto, Arriaga Navarro confirmó que la Embajada que le ofreció Mario Delgado fue la de Costa Rica, pero aseguró que no la aceptó para “no traicionar a la base magisterial” y para “defender los materiales” de quienes participaron en el diseño de los libros de texto gratuitos editados durante su gestión.

Además, remarcó que el ofrecimiento de este cargo por parte del titular de la SEP fue para que “dejara este puesto y permitiera que se cambiaran los libros de texto”, situación a lo cual se ha negado.

Sí, es verdad, la ofreció y no la quise tomar, porque no iba traicionar a la base magisterial, no iba a irme y hacer que las ilustraciones de Lucy las quitaran Yo sé que para algunos eso suena a una locura: que debí agarrar esa Embajada, donde los salarios no son regulados por la austeridad republicana, y donde iba a vivir una vida de Embajador Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP



…Pero preferí quedarme a defender aunque sea unas semanas más los materiales de Lucy [Zamudio, diseñadora] y de todos los compañeros que creyeron este proyecto Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP



En este sentido, Marx Arriaga destacó que se retira del cargo “conmovido” y que “valió la pena” dejar ir la oportunidad de aceptar la Embajada, pues, aseguró “vale más” la defensa de los materiales que editó durante su gestión como Director que los beneficios del cargo diplomático.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am