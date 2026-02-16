Advierten que red política que creó Arriaga lo arropa en lanzada contra SEP

El conflicto interno en la Secretaría de Educación Pública (SEP), provocado por el destituido director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, no responde únicamente a diferencias administrativas, sino a la existencia de una estructura política construida por el propio ideólogo de los nuevos libros de texto gratuito de enseñanza básica dentro del propio sistema educativo, afirmó Erick Juárez Pineda, director del centro de análisis de políticas públicas Dialoga MX.

El especialista explicó que la posición frontal del exfuncionario evidencia una fractura interna que se venía gestando desde antes del nombramiento de las nuevas autoridades educativas, por diferencias políticas.

El Dato: El titular de la SEP, Mario Delgado, confirmó el sábado que propuso a Arriaga un cambio de área o representar a México en el extranjero; ambas opciones las rechazó.

El viernes pasado, Arriaga Navarro fue cesado como director general de Materiales Educativos, desde donde se encargó, durante el gobierno obradorista, de diseñar los polémicos libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en medio de señalamientos que él hizo contra las autoridades educativas por desalojarlo y despedirlo de manera violenta, sin una notificación formal.

Arriaga, cercano al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha cuestionado reiteradamente una supuesta cercanía de la autoridad educativa con el empresario Claudio X. González, rival político del propio exmandatario.

Sin embargo, el núcleo del conflicto no es únicamente político, sino institucional, evaluó el experto. De acuerdo con él, durante la elaboración de los nuevos libros de texto se generó una red de respaldo político hacia Arriaga dentro del magisterio.

El exfucionario de la SEP, en una de las transmisiones desde la oficina de la que fue despedido el viernes. ı Foto: Especial

107 libros de texto gratuitos se utilizan actualmente

El proceso incluyó una convocatoria abierta para definir contenidos, ilustraciones y diseño, lo que le permitió contacto directo con docentes, escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional, dijo.

Esa participación, apuntó, produjo un capital político que trasciende el cargo administrativo y explica la resistencia del funcionario a dejar el cargo.

“El impacto es de quiebre al interior y de disputa por los espacios”, señaló.

La tensión escaló este domingo, luego de que Marx Arriaga cumpliera más de 48 horas atrincherado en sus oficinas tras el anuncio de su destitución el viernes.

El funcionario transmitió una segunda jornada de 24 horas de diálogo sobre la NEM y los libros de texto, en la que participaron algunos profesores que integran dicha base de respaldo hacia él.

Desde el mismo viernes había advertido que no abandonaría el cargo. A través de redes sociales, anunció una jornada denominada “Protesta con propuesta” impulsada por comités de defensa de los libros de texto y afirmó que permanecería en las oficinas para resistir su salida.

Durante esa transmisión, también confirmó que recibió la propuesta de convertirse en embajador de México en Costa Rica, ofrecimiento que atribuyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, como alternativa para dejar el puesto.

No obstante, aseguró que rechazó el nombramiento diplomático, al considerar que su salida podría afectar el proyecto educativo y la continuidad de los materiales escolares, pese a que el cambio de puesto implicaba mejores condiciones económicas.

El especialista Erick Juárez aclaró que la continuidad de los libros de texto no depende de liderazgos individuales, sino del marco legal derivado de la reforma educativa de 2018-2019, la Ley General de Educación y el Plan de Estudios 2022.

Cualquier modificación, expuso, tendría que alinearse a esa estructura normativa, por lo que los contenidos no pueden cambiarse sin una nueva reforma.

En consecuencia, aunque cambien los responsables del área, el modelo pedagógico permanecería intacto, dijo. No obstante, sí podría modificarse el esquema de gestión, particularmente si se regresa a la contratación de editoriales privadas para la elaboración de materiales, aseguró.

El experto consideró que el conflicto no debería afectar la aplicación de la NEM, ya que los libros están impresos y distribuidos; sin embargo, reconoció que existe incertidumbre entre docentes por la falta de comunicación institucional.

“No hay una respuesta confiable que baje a supervisores, maestros y padres de familia”, explicó.

Sobre el fondo del debate, sostuvo que actualmente es político y no pedagógico. El debate educativo ocurrió entre 2021 y 2023, durante la elaboración de planes y programas, mientras que ahora predominan disputas entre grupos y trayectorias políticas, evaluó.

Las organizaciones sindicales, incluida la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no han cuestionado los contenidos, sino las condiciones laborales. En contraste, agrupaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia y el Episcopado Mexicano sí han criticado la carga ideológica de los materiales.

El especialista recordó que todos los libros de texto en México han reflejado la visión del gobierno en turno, desde el PRI hasta administraciones panistas.

“Por ejemplo, en el libro de historia del sexenio de Felipe Calderón marcaban como un hecho histórico la aparición de la Virgen de Guadalupe o resaltaban, digamos, como la parte a favor del cristianismo en la Guerra Cristera. Es decir, todos los gobiernos han puesto una marca ideológica en los libros de texto. Eso no es nuevo y es de esperarse”, explicó.

A mediano plazo, Erick Juárez no prevé cambios en el modelo educativo, pero sí una reconfiguración de actores en la implementación de la política pública. Indicó que Marx Arriaga impulsa comités de defensa de los libros de texto, lo que podría modificar la correlación de fuerzas dentro del sector educativo.

También señaló que existen versiones sobre una eventual salida de Mario Delgado rumbo al proceso electoral de 2027, lo que confirmaría que la disputa trasciende el ámbito administrativo.

Para el analista, la política educativa no se está definiendo únicamente en oficinas gubernamentales, sino en la relación entre autoridades y comunidades escolares, donde se encuentra el verdadero poder institucional.

Afines a Arriaga piden 100% de alza salarial

› Por Ángel Molina

Profesores integrantes de los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (Codenem) y sus libros de texto gratuitos —organismos creados por el exdirector general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro— salieron este fin de semana a defender al funcionario destituido el viernes 13 de febrero y aprovecharon para lanzar una serie de demandas laborales y educativas al gobierno federal, entre ellas un aumento salarial de 100 por ciento.

En un desplegado público, los docentes exigieron “trato digno” tanto para Arriaga como para sus colegas de todos los niveles del magisterio, a quienes describieron como trabajadores precarizados víctimas de décadas de políticas neoliberales.

“Exigimos un trato digno al camarada Marx Arriaga Navarro y que el mismo trato se aplique a todos los niveles precarizados del magisterio. Es decir, exigimos un aumento salarial del 100 por ciento para compensar las pérdidas de más de 30 años de políticas educativas neoliberales”, consigna el documento.

Marx Arriaga Navarro, exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública ı Foto: Cuartoscuro

14 acciones de protesta tiene prevista la Codenem

Las demandas incluyen también la asignación de plazas definitivas para egresados normalistas y la eliminación de las desventajas entre escuelas rurales y urbanas, con plantillas completas de directores, maestros y personal administrativo con presupuesto suficiente para evitar el cobro de cuotas escolares.

Respecto a la salida de Arriaga, los maestros calificaron la destitución de “atropello político” y exigieron que, de concretarse el cese, se expusieran las razones pedagógicas del mismo o que se reconociera abiertamente su carácter político. Advirtieron que la salida del funcionario genera incertidumbre sobre el futuro de la Nueva Escuela Mexicana y rechazaron tajantemente cualquier modificación a los libros de texto vigentes sin que previamente se reforme la Ley General de Educación, se actualice el plan de estudios y se convoque a foros abiertos para la creación de nuevos materiales.

“Todo ello, bajo la vigilancia de la base magisterial para evitar zigzagueos o compras de voluntades en favor de políticas educativas neoliberales”, señalan.

El propio Marx Arriaga, quien llevaba anoche más de 50 horas atrincherado en el piso seis de la SEP sin acatar la orden de cese, encabezó una jornada de “protesta con propuesta” en pláticas virtuales.

En sus transmisiones en redes acusó al titular de la SEP, Mario Delgado, de operar a favor de empresarios como Ricardo Salinas y Claudio X. González, a quienes atribuyó su destitución con el objetivo de retomar el negocio de los libros de texto.

Mario Delgado, describió la salida como “una diferencia de puntos de vista”: mientras Arriaga se negó a que se cambiara una sola coma de los materiales, la Secretaría planteaba actualizaciones con mayor presencia de mujeres en la historia, contenidos en lenguas indígenas y materiales para infancias en movilidad. La SEP rechazó que elementos policiales que acudieron a notificar a Arriaga lo hayan desalojado, pero reconoció que fue “innecesario y excesivo”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum salió a despejar dudas: los libros de texto no cambiarán en su esencia, aunque sí se incorporarán contenidos sobre el papel de las mujeres en la historia. La mandataria expresó también su reconocimiento a la labor de Marx Arriaga como impulsor de la NEM, al tiempo que negó que su salida esté vinculada a la ideología plasmada en los materiales educativos.

Noroña critica la remoción y llama a fortalecer a la 4T

› Por Ángel Molina

El senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de Marx Arriaga, destituido de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y calificó de “incorrecta, injusta e insensible” la forma en que fue manejada su salida.

En una videocharla en redes sociales, el legislador de Morena señaló también que la separación de Adán Augusto López Hernández de la coordinación del grupo parlamentario del guinda en el Senado fue procesada de igual manera: mal.

El senador Gerardo Fernández Noroña en conferencia en el Senado, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Para Noroña, ambas decisiones, independientemente de su pertinencia, han sido aprovechadas por la oposición para presentarlas como victorias propias y reforzar sus narrativas en contra de la Cuarta Transformación: “La derecha quiere más, quiere ver sangre, quiere intriga. Y se fortalece su mentira de que la crítica a la SEP no tiene ninguna razón, pero con esta salida dicen: ‘teníamos razón, dogmatizó los libros de texto’”.

Hizo un llamado a la unidad del movimiento y defendió la trayectoria de Marx Arriaga como impulsor de más de cien libros de texto gratuitos. El senador alertó sobre la presencia de posturas conservadoras en las universidades y en el magisterio, al señalar que ello afecta la calidad educativa y el pensamiento crítico.

Por su parte, la SEP explicó que la destitución se debió a que Arriaga se negaba a cualquier modificación a los libros de texto, al aducir que eso atentaría contra el legado del obradorismo, según declaró el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. Ante su rechazo a asumir un nuevo cargo, incluso fuera del país, la dependencia procedió con un trámite administrativo ordinario para liberar la plaza el próximo 16 de febrero.